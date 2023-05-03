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На жителів Одеської області чекає стрімке потепління: що прогнозують синоптики

3 травня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі та області 3 травня
Одесити насолоджуються цвітінням дерев. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують, що протягом дня в Одесі буде малохмарно, повітря прогріється до +18. В області тим часом буде ще тепліше.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Малохмарно. Без опадів.
  • Вітер південно-східний 5-10 м/с.
  • Температура вночі 7-9°С, вдень 16-18°С.
  • Температура морської води 11-12°С.
  • Атмосферний тиск — 770 мм рт. ст.
  • Вологість — 66%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Малохмарно. Без опадів.
  • Вітер південно-східний 5-10 м/с.
  • Температура вночі 4-9°С, вдень 16-21°С.
  • На автошляхах області вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Третього травня в Україні очікується справжнє весняне тепло, однак в деяких областях температура повітря знизиться. Короткочасні опади очікуються лише в західній частині країни.

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