Погода в Одесі та області 3 травня

На жителів Одеської області чекає стрімке потепління: що прогнозують синоптики
3 травня 2023 06:30
Одесити насолоджуються цвітінням дерев. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Синоптики прогнозують, що протягом дня в Одесі буде малохмарно, повітря прогріється до +18. В області тим часом буде ще тепліше.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Малохмарно. Без опадів.
- Вітер південно-східний 5-10 м/с.
- Температура вночі 7-9°С, вдень 16-18°С.
- Температура морської води 11-12°С.
- Атмосферний тиск — 770 мм рт. ст.
- Вологість — 66%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Малохмарно. Без опадів.
- Вітер південно-східний 5-10 м/с.
- Температура вночі 4-9°С, вдень 16-21°С.
- На автошляхах області вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Прогноз погоди в Україні
Третього травня в Україні очікується справжнє весняне тепло, однак в деяких областях температура повітря знизиться. Короткочасні опади очікуються лише в західній частині країни.