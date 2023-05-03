Погода в Одесі та області 3 травня

Одесити насолоджуються цвітінням дерев. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Синоптики прогнозують, що протягом дня в Одесі буде малохмарно, повітря прогріється до +18. В області тим часом буде ще тепліше.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Малохмарно. Без опадів.

Вітер південно-східний 5-10 м/с.

Температура вночі 7-9°С, вдень 16-18°С.

Температура морської води 11-12°С.

Атмосферний тиск — 770 мм рт. ст.

Вологість — 66%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Малохмарно. Без опадів.

Вітер південно-східний 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9°С, вдень 16-21°С.

На автошляхах області вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

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Третього травня в Україні очікується справжнє весняне тепло, однак в деяких областях температура повітря знизиться. Короткочасні опади очікуються лише в західній частині країни.