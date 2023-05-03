Погода в Одессе и области 3 мая.

Одесситы наслаждаются цветением деревьев. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют, что в течение дня в Одессе будет малооблачно, воздух прогреется до +18. В области в это время будет еще теплее.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно. Без осадков.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью 7-9°С, днем 16-18°С.

Температура морской воды 11–12°С.

Атмосферное давление — 770 мм рт. ст.

Влажность — 66%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно. Без осадков.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9°С, днем 16-21°С.

На дорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Третьего мая в Украине ожидается настоящее весеннее тепло, однако в некоторых областях температура воздуха снизится. Кратковременные осадки ожидаются только в западной части страны.