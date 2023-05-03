Погода в Одессе и области 3 мая.

Жителей Одесской области ждет стремительное потепление: что прогнозируют синоптики
3 мая 2023 06:30
Одесситы наслаждаются цветением деревьев. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
Синоптики прогнозируют, что в течение дня в Одессе будет малооблачно, воздух прогреется до +18. В области в это время будет еще теплее.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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- Облачно. Без осадков.
- Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
- Температура ночью 7-9°С, днем 16-18°С.
- Температура морской воды 11–12°С.
- Атмосферное давление — 770 мм рт. ст.
- Влажность — 66%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно. Без осадков.
- Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
- Температура ночью 4-9°С, днем 16-21°С.
- На дорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Прогноз погоды в Украине
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