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Жителей Одесской области ждет стремительное потепление: что прогнозируют синоптики

3 мая 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области 3 мая.
Одесситы наслаждаются цветением деревьев. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики прогнозируют, что в течение дня в Одессе будет малооблачно, воздух прогреется до +18. В области в это время будет еще теплее.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно. Без осадков.
  • Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
  • Температура ночью 7-9°С, днем 16-18°С.
  • Температура морской воды 11–12°С.
  • Атмосферное давление — 770 мм рт. ст.
  • Влажность — 66%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно. Без осадков.
  • Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
  • Температура ночью 4-9°С, днем 16-21°С.
  • На дорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Третьего мая в Украине ожидается настоящее весеннее тепло, однако в некоторых областях температура воздуха снизится. Кратковременные осадки ожидаются только в западной части страны.

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