Начальника Миколаївського ТЦК затримали за хабар у 15 тисяч доларів

Затримання начальника Миколаївського ТЦК. Фото: Руслан Кравченко

Начальника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали під час одержання чергової частини неправомірної вигоди. За даними слідства, загалом посадовець отримав 15 тисяч доларів за допомогу військовозобов’язаним в уникненні мобілізації та вирішенні питань із військовим обліком.

Про це повідомили в офісі Генпрокурора, інформує Новини.LIVE.

За що посадовець отримав $15 тисяч

Як повідомили правоохоронці, під час затримання начальник Миколаївського обласного ТЦК та СП отримав 10 тисяч доларів. За ці кошти він мав не вживати щодо трьох військовозобов’язаних мобілізаційних заходів, зняти їх із розшуку в системі "Оберіг" та створити умови для подальшого безперешкодного бронювання за місцем роботи.

Затримання правопорушника. Фото: Офіс Генпрокурора

Раніше в межах цього ж кримінального провадження слідчі задокументували отримання посадовцем ще 5 тисяч доларів. За даними слідства, за цю суму він мав не допустити направлення вже мобілізованого чоловіка до військової частини та сприяти його поверненню на повторне проходження військово-лікарської комісії.

Таким чином, загальна сума неправомірної вигоди, яку вдалося задокументувати правоохоронцям, становить 15 тисяч доларів.

Що загрожує начальнику Миколаївського ТЦК

Посадовця затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі правоохоронці проводять обшуки за місцем його служби та проживання, а також здійснюють інші першочергові слідчі дії.

Наразі готується повідомлення про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Прокуратура також планує звернутися до суду з клопотанням про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та його відсторонення від посади.

Водночас остаточна правова оцінка діям посадовця буде надана в межах кримінального провадження. Слідство триває.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Закарпатті виявили схему незаконного скасування відстрочок від мобілізації. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в період із середини 2025-го до середини 2026 року незаконно анулювали відстрочки 130 громадянам, а під час перевірки в Берегівському районному ТЦК та СП виявили 11 чоловіків із чинними відстрочками в "Резерв+".

Також Новини.LIVE повідомляли про розслідування Державного бюро розслідувань щодо незаконного утримання та насильства над громадянами в одному з районних ТЦК та СП Одеської області. Слідство встановило, що до протиправних дій могли бути причетні працівники ТЦК та представники громадської організації.