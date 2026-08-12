Катування в одеському РТЦК: ДБР повідомило про нові підозри

Затримання підозрюваного. Фото: Державне бюро розслідувань

У справі про незаконне утримання та насильство в одному з районних ТЦК на Одещині з’явилися нові підозрювані. Правоохоронці встановили ще чотирьох працівників, яких слідство вважає причетними до злочинів. Їм повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі та викраденні людини.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Нові підозри

Працівники ДБР за сприяння ВСП ЗСУ встановили ще чотирьох працівників районного ТЦК та СП на Одещині, які, за даними слідства, можуть бути причетними до незаконного утримання та насильства щодо громадян.

Фігурантам повідомили про підозру за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене групою осіб за попередньою змовою та із заподіянням потерпілому фізичних страждань.

Що встановило ДБР

У червні 2026 року ДБР викрило групу з дев’яти осіб. Серед них були шестеро працівників цього ж районного ТЦК та СП і троє представників місцевої громадської організації. За матеріалами слідства, учасники групи організували незаконне доставлення та утримання чоловіків у приміщеннях ТЦК. Представники громадської організації допомагали розшукувати людей і збирали інформацію про них.

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Підозрювані під вартою

Дев’ять раніше викритих учасників групи перебувають під вартою без права внесення застави. Їм інкримінують катування, незаконне позбавлення волі та грабіж, вчинені організованою групою. Досудове розслідування триває. ДБР встановлює всі обставини злочинів та інших людей, які можуть бути до них причетні.

Інцидент у СІЗО

Зазначимо, раніше ДБР почало розслідування інциденту в Одеському слідчому ізоляторі, відео якого поширили в соцмережах. На кадрах чоловіка, ймовірно ув’язненого, змушують повзати по підлозі та переносити капці зубами. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України — перевищення влади або службових повноважень. Правоохоронці перевіряють справжність відео, встановлюють учасників події та можливих свідків.

У ДБР зазначили, що чоловік, який може бути потерпілим, сам перебуває під слідством. Його підозрюють у катуванні мобілізованих громадян, незаконному позбавленні волі та викраденні людини. Водночас у бюро наголосили, що навіть тяжкі підозри не можуть виправдовувати насильство, приниження людської гідності чи самосуд. Після поширення відео Державна кримінально-виконавча служба України також розпочала службову перевірку. На час перевірки керівництво Одеського СІЗО відсторонили від виконання обов’язків, а до установи направили спеціальну групу для встановлення всіх обставин інциденту.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження через травмування собаки під час конфлікту між цивільними та військовослужбовцями ТЦК та СП. Інцидент стався 24 червня у Київському районі міста. Після звернення власниці тварину розшукали та повернули. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі поліцейські затримали 32-річного чоловіка, який увечері в неділю, 2 серпня, стріляв у бік співробітників РТЦК та СП. Унаслідок стрілянини постраждали четверо представників військкомату. Порушник, імовірно, відкрив вогонь із пістолета під патрон Флобер.