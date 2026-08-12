Пытки в одесском РТЦК: ГБР сообщило о новых подозрениях

Задержание подозреваемого. Фото: Государственное бюро расследований

В деле о незаконном удержании и насилии в одном из районных ТЦК в Одесской области появились новые подозреваемые. Правоохранители установили личности еще четырех сотрудников, которых следствие считает причастными к преступлениям. Им было предъявлено подозрение в незаконном лишении свободы и похищении человека.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Новые подозрения

Сотрудники ГБР при содействии ВСП ВСУ установили еще четырех сотрудников районного ТЦК и СП в Одесской области, которые, по данным следствия, могут быть причастны к незаконному удержанию и насилию в отношении граждан.

Фигурантам сообщили о подозрении по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору и с причинением потерпевшему физических страданий.

Что установило ГБР

В июне 2026 года ГБР разоблачило группу из девяти человек. Среди них были шестеро сотрудников того же районного ТЦК и СП и трое представителей местной общественной организации. По материалам следствия, участники группы организовали незаконную доставку и удержание мужчин в помещениях ТЦК. Представители общественной организации помогали разыскивать людей и собирали информацию о них.

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Следователи зафиксировали факты жестокого обращения. Пострадавших, по данным ГБР, незаконно удерживали, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление.

Подозреваемые находятся под стражей

Девять ранее разоблаченных участников группы находятся под стражей без права освобождения под залог. Им инкриминируются пытки, незаконное лишение свободы и грабеж, совершенные организованной группой. Досудебное расследование продолжается. ГБР устанавливает все обстоятельства преступлений и других лиц, которые могут быть к ним причастны.

Инцидент в СИЗО

Отметим, ранее ГБР начало расследование инцидента в Одесском следственном изоляторе, видео которого распространили в соцсетях. На кадрах мужчину, вероятно заключённого, заставляют ползать по полу и переносить тапочки зубами. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины — превышение власти или служебных полномочий. Правоохранители проверяют подлинность видео, устанавливают участников происшествия и возможных свидетелей.

В ГБР отметили, что мужчина, который может быть потерпевшим, сам находится под следствием. Его подозревают в пытках мобилизованных граждан, незаконном лишении свободы и похищении человека. В то же время в бюро подчеркнули, что даже серьезные подозрения не могут оправдывать насилие, унижение человеческого достоинства или самосуд. После распространения видео Государственная уголовно-исполнительная служба Украины также начала служебную проверку. На время проверки руководство Одесского СИЗО отстранили от исполнения обязанностей, а в учреждение направили специальную группу для установления всех обстоятельств инцидента.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе полиция возбудила уголовное дело в связи с травмированием собаки во время конфликта между гражданскими лицами и военнослужащими ТЦК и СП. Инцидент произошел 24 июня в Киевском районе города. После обращения владелицы животное разыскали и вернули. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе полицейские задержали 32-летнего мужчину, который вечером в воскресенье, 2 августа, стрелял в сторону сотрудников РТЦК и СП. В результате стрельбы пострадали четверо представителей военкомата. Нарушитель, по всей видимости, открыл огонь из пистолета под патрон Флобера.