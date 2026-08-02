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Головна Одеса Стрілянина по працівниках ТЦК в Одесі: стрілка затримали

Стрілянина по працівниках ТЦК в Одесі: стрілка затримали

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2026 23:48
В Одесі затримали підозрюваного у стрілянині по працівниках ТЦК
Затримання стрілка. Фото: Нацполіція України

В Одесі поліцейські затримали 32-річного чоловіка, який увечері в неділю, 2 серпня, стріляв у бік співробітників РТЦК та СП. Унаслідок стрілянини постраждали четверо представників військкомату. Порушник, імовірно, відкрив вогонь із пістолета під патрон Флобер.

Про це повідомило ГУНП в Одеській області, передає Новини.LIVE.

Затримання підозрюваного у стрілянині 

Відомості за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України).

Зброя, яку вилучили в підозрюваного
Пістолет, який вилучили в підозрюваного. Фото: Нацполіція України

Зброю скерують на експертне дослідження.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на місцеві пабліки та поліцію повідомляв, що ввечері 2 серпня невідомий кілька разів вистрелив у бік працівників ТЦК, які проводили мобілізаційні заходи. Четверо військових зазнали поранень. Їм надають необхідну допомогу.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на ГУНП в Одеській області писав про викриття корупційної схеми у ТЦК та СП на Одещині. Посадовець військкомату обіцяв зняти військовозобов'язаного з розшуку. За таку послугу він хотів отримати талони на дизельне паливо.

стрілянина Новини Одеси ТЦК та СП
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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