В Одесі затримали підозрюваного у стрілянині по працівниках ТЦК

Затримання стрілка. Фото: Нацполіція України

В Одесі поліцейські затримали 32-річного чоловіка, який увечері в неділю, 2 серпня, стріляв у бік співробітників РТЦК та СП. Унаслідок стрілянини постраждали четверо представників військкомату. Порушник, імовірно, відкрив вогонь із пістолета під патрон Флобер.

Про це повідомило ГУНП в Одеській області, передає Новини.LIVE.

Затримання підозрюваного у стрілянині

Відомості за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України).

Пістолет, який вилучили в підозрюваного. Фото: Нацполіція України

Зброю скерують на експертне дослідження.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на місцеві пабліки та поліцію повідомляв, що ввечері 2 серпня невідомий кілька разів вистрелив у бік працівників ТЦК, які проводили мобілізаційні заходи. Четверо військових зазнали поранень. Їм надають необхідну допомогу.

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Також Новини.LIVE з посиланням на ГУНП в Одеській області писав про викриття корупційної схеми у ТЦК та СП на Одещині. Посадовець військкомату обіцяв зняти військовозобов'язаного з розшуку. За таку послугу він хотів отримати талони на дизельне паливо.