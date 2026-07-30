Начальника Одеського ТЦК затримали за хабар дизпаливом

Затримання начальника. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одеській області викрили корупційну схему в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Начальник одного з відділів вимагав винагороду за зняття військовозобов'язаного з розшуку ТЦК, щоб той зміг офіційно працевлаштуватися на підприємство з бронюванням. Після передачі талонів на дизельне пальне посадовця затримали. Йому вже повідомили про підозру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Хабар пальним

За інформацією поліції, до начальника одного з відділів Одеського ТЦК та СП звернувся представник бізнесу. Він хотів дізнатися, як сплатити штраф за працівника, який перебував у розшуку ТЦК та планував офіційно працевлаштуватися на підприємство, де передбачене бронювання. Посадовець запропонував "вирішити питання" в обмін на талони на 500 літрів дизельного пального. Їхня вартість становила майже 45 тисяч гривень. Якщо ж винагороду не передати, військовослужбовець погрожував негативними наслідками для військовозобов'язаного, пов'язаними з мобілізацією.

Представник підприємства звернувся до правоохоронців. Після цього поліцейські разом зі співробітниками СБУ задокументували ймовірний злочин.

Затримання начальника

За даними слідства, талони на пальне за вказівкою керівника отримав його підлеглий, який, за інформацією правоохоронців, не знав про злочинний намір начальника. Одразу після цього посадовця затримали, а талони вилучили як речові докази.

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Що загрожує

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі, конфіскацію майна та заборону обіймати певні посади.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 599 040 гривень.

Подібні справи

Це не перший випадок, коли на Одещині правоохоронці викривають ймовірні корупційні схеми за участю працівників ТЦК та СП. Раніше в Одесі повідомили про підозру офіцеру одного з районних територіальних центрів комплектування, якого слідство підозрює у вимаганні хабаря за вплив на вирішення питань військового обліку. За версією слідства, військовослужбовець вимагав тисячу літрів дизельного пального. Натомість він обіцяв допомогти чоловікові, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку, зняти інформацію про нього із системи "Оберіг", оформити направлення на військово-лікарську комісію та сприяти проходженню служби в нештурмових підрозділах.

За даними правоохоронців, після отримання 100 талонів на дизельне пальне офіцера затримали. Йому повідомили про підозру за статтею про одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою. Суд відправив підозрюваного під варту з правом внесення застави майже 1,5 мільйона гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, одесит за гроші оформлювали фіктивну працевлаштованість та відрядження чоловікам, що давало відстрочку від мобілізації та можливість виїхати за кордон. "Бронь" коштувала до 8 000 доларів, відрядження — до 10 000 доларів, а за незаконне переправлення через кордон — до 15 000 доларів. Ділок зі спільниками також стягували щомісячну плату по 10 тис. грн з "клієнтів" за "обслуговування" схеми.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі до суду скерували справу щодо трьох співробітників районного ТЦК та СП, а також керівника і члена громадської організації, яких обвинувачують у вимаганні грошей у військовозобов'язаних. За даними слідства, четверо фігурантів силоміць посадили чоловіка до мікроавтобуса, возили містом та вимагали 6 тис. доларів, погрожуючи доставленням до ТЦК і відправкою на фронт. Після отримання грошей їх затримали.