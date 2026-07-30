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Главная Одесса Бронь за топливо: на Одесчине разоблачили чиновника ТЦК

Бронь за топливо: на Одесчине разоблачили чиновника ТЦК

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 11:33
Начальника Одесского ТЦК задержали за взятку в виде дизельного топлива
Задержание начальника. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одесской области раскрыли коррупционную схему в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Начальник одного из отделов вымогал вознаграждение за снятие военнообязанного с розыска ТЦК, чтобы тот смог официально устроиться на предприятие с бронированием. После передачи талонов на дизельное топливо чиновника задержали. Ему уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Взятка топливом

По информации полиции, к начальнику одного из отделов Одесского ТЦК и СП обратился представитель бизнеса. Он хотел узнать, как оплатить штраф за работника, который находился в розыске ТЦК и планировал официально устроиться на предприятие, где предусмотрено бронирование. Чиновник предложил "решить вопрос" в обмен на талоны на 500 литров дизельного топлива. Их стоимость составляла почти 45 тысяч гривен. Если же вознаграждение не передать, военнослужащий угрожал негативными последствиями для военнообязанного, связанными с мобилизацией.

Представитель предприятия обратился в правоохранительные органы. После этого полицейские совместно с сотрудниками СБУ зафиксировали предполагаемое преступление.

Задержание начальника

По данным следствия, талоны на топливо по указанию руководителя получил его подчиненный, который, по информации правоохранителей, не знал о преступном умысле начальника. Сразу после этого должностное лицо задержали, а талоны изъяли в качестве вещественных доказательств.

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Мужчине сообщили о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, конфискацию имущества и запрет на занятие определённых должностей.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 599 040 гривен.

Подобные дела

Это не первый случай, когда в Одесской области правоохранители раскрывают предполагаемые коррупционные схемы с участием сотрудников ТЦК и СП. Ранее в Одессе сообщили о подозрении офицеру одного из районных территориальных центров комплектования, которого следствие подозревает в вымогательстве взятки за влияние на решение вопросов воинского учета. По версии следствия, военнослужащий вымогал тысячу литров дизельного топлива. Взамен он обещал помочь мужчине, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета, удалить информацию о нем из системы «Оберег», оформить направление на военно-врачебную комиссию и содействовать прохождению службы в нештурмовых подразделениях.

По данным правоохранителей, после получения 100 талонов на дизельное топливо офицера задержали. Ему сообщили о подозрении по статье о получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом. Суд поместил подозреваемого под стражу с правом внесения залога в размере почти 1,5 миллиона гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, одессит за деньги оформлял фиктивное трудоустройство и командировки мужчинам, что давало отсрочку от мобилизации и возможность выехать за границу. "Бронь" стоила до 8 000 долларов, командировка — до 10 000 долларов, а за незаконную переправку через границу — до 15 000 долларов. Делок со сообщниками также взимал ежемесячную плату в размере 10 тыс. грн с "клиентов" за "обслуживание" схемы.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе в суд было направлено дело в отношении трёх сотрудников районного ТЦК и СП, а также руководителя и члена общественной организации, которых обвиняют в вымогательстве денег у военнообязанных. По данным следствия, четверо фигурантов силой посадили мужчину в микроавтобус, возили по городу и вымогали 6 тыс. долларов, угрожая доставкой в ТЦК и отправкой на фронт. После получения денег их задержали.

Одесса ТЦК и СП задержание
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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