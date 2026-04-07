Одесит продавав бронь від служби за 8 тис. дол.: робота схеми

Затримання одного із учасників схеми. Фото: Національна поліція України

Поліція викрила злочинну групу, яка продавала фіктивні відстрочки та виїзд за кордон у кількох регіонах України. Очолив схему одеський кримінальний авторитет. За попередніми даними, понад 40 осіб скористалися їхніми послугами. Під час спецоперації провели понад 50 обшуків і вилучили мільйони гривень у різній валюті.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України, передає Новини.LIVE.

Схема ухиляння

Мешканець Одеси, відомий у кримінальних колах, організував масштабну схему. За гроші клієнтам оформлювали фіктивну працевлаштованість та відрядження, що давало відстрочку від мобілізації та можливість безперешкодно виїхати за кордон. "Бронь" коштувала до 8 000 доларів, відрядження — до 10 000 доларів, а за незаконне переправлення через кордон брали до 15 000 доларів.

Ділки також стягували щомісячну плату по 10 тис. грн з "клієнтів" за "обслуговування" схеми.

Викриття та обшуки

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань разом зі слідчими поліції Києва провели спецоперацію у Києві, Одесі, Миколаєві, Тернополі та Київській області. Вилучили понад 96 000 дол., 12 000 євро, 250 000 грн, документи, печатки, транспортні засоби та чорнові записи.

Що загрожує

За результатами слідства чотирьом учасникам повідомлено про підозру за незаконне переправлення осіб через кордон і перешкоджання діяльності ЗСУ. Двоє з них залишаються під вартою без можливості внесення застави, ще двоє — з можливістю застави 2,6 млн грн. Загалом фігурантам загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Інші схеми

У Миколаєві затримали 46-річного військовослужбовця одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Він пропонував чоловікам призовного віку "вирішити питання" з військовим обліком і видалити їхні дані з державного реєстру "Оберіг". За це просив 600 доларів. Правоохоронці затримали його під час отримання 22 тисяч гривень. Затриманому повідомили про підозру за статтею про зловживання впливом. Санкція передбачає до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд обрав йому тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині військовослужбовець заробляв на призовниках. Він обіцяв "тиху службу" подалі від фронту. За це вимагав тисячі доларів. Чоловіка затримали під час отримання грошей.

Також Новини.LIVE писали, що чергову схему виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон викрили на Одещині. Переправлення до Молдови організували через придністровську ділянку кордону. За "послугу" брали тисячі доларів. Учасників затримали просто під час спроби.