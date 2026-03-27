На Одещині військовослужбовець продавав місця у тилу

Затримання выйськового. Фото: Головне управлыння Нацполыцыъ Одещини

На Одещині військовослужбовець заробляв на призовниках. Він обіцяв "тиху службу" подалі від фронту. За це вимагав тисячі доларів. Чоловіка затримали під час отримання грошей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Деталі справи

Правоохоронці викрили 28-річного солдата однієї з військових частин. За версією слідства, він організував схему незаконного заробітку на чоловіках призовного віку. Правоохоронці встановили, що військовий пропонував "допомогу" з оформленням до тилових підрозділів. Фактично йшлося про фіктивне проходження служби без відправлення до бойових частин. Свої можливості він пояснював нібито зв’язками серед посадовців.

За такі послуги чоловік вимагав 2 500 доларів. Його затримали 25 березня одразу після отримання цієї суми за "влаштування" до навчального військового центру. Гроші вилучили як доказ.

Що загрожує

Фігуранта затримали у встановленому законом порядку. Йому вже повідомили про підозру за статтею про зловживання впливом із вимаганням неправомірної вигоди. За це загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі слідчі готують клопотання до суду щодо запобіжного заходу. Розслідування триває — правоохоронці перевіряють, чи були в схемі інші учасники.

Затримання військових

Правоохоронці регулярно викривають військових, які намагаються незаконно заробити, використовуючи доступ до ресурсів підрозділів або обіцяючи "послуги" за гроші. Такі схеми пов’язані як із впливом на рішення, так і з прямим продажем майна, яке має використовуватися для оборони.

Зокрема, нещодавно в області викрили групу військових, які налагодили продаж зброї та боєприпасів зі складів. Вони збували арсенал через пошту та під час особистих зустрічей, а для маскування навіть використовували автомобіль швидкої допомоги. За даними слідства, сума таких угод перевищила 1,5 млн грн, а під час обшуків вилучили гранатомети, автомати, набої та інше озброєння.

Чергову схему виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон викрили на Одещині. Переправлення до Молдови організували через придністровську ділянку кордону. За "послугу" брали тисячі доларів. Учасників затримали просто під час спроби.

В Одесі викрили групу шахраїв, які виманювали гроші під виглядом продажу авто. Серед постраждалих — військовий, який втратив понад 20 тисяч гривень. Поліція встановлює інших жертв афери.