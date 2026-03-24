Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Продаж авто в Одесі: шахрайська схема з військовим

Продаж авто в Одесі: шахрайська схема з військовим

Ua ru
Дата публікації: 24 березня 2026 15:31
Обшук у фігурантів. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі викрили групу шахраїв, які виманювали гроші під виглядом продажу авто. Серед постраждалих — військовий, який втратив понад 20 тисяч гривень. Поліція встановлює інших жертв афери.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Афера з авто

Троє одеситів, віком від 35 до 41 років, організували схему через платформу OLX. Вони розміщували оголошення про продаж автомобілів за заниженими цінами та переконували клієнтів внести передплату за "доставку". Для конспірації, фігуранти представлялися чужим іменем, а після кожного успішного продажу змінювали номери телефонів. На одну з таких пропозицій відгукнувся 31-річний військовий. Він перерахував 21 тис. грн за Toyota Land Cruiser Prado, однак автомобіль так і не отримав.

Ще один потерпілий також перерахував понад 20 тис. грн і залишився без грошей та авто. Після отримання коштів шахраї зникали та переводили гроші у готівку.

Що загрожує

Наразі трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене групою осіб повторно) та ч. 2 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цими статтями — до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 млн грн. Наразі встановлюють усіх причетних до схеми та шукають інших постраждалих.

Раніше в Одесі викрили шахрайську схему з фальшивим дзвінком нібито від ТЦК. Чоловік представився військовим і переконав жінку, що її сина "затримали" та можуть відпустити лише за гроші. Під тиском вона передала 12,5 тисяч доларів у визначеному місці. Одразу після отримання коштів зловмисника затримали, гроші вилучили.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство у великих розмірах), що передбачає до 8 років ув’язнення. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави понад 532 тис. грн, яку він не вніс. Правоохоронці перевіряють його на причетність до інших подібних злочинів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Ізмаїльському районі інтернет-шахрай продавав неіснуючі дрова. Чоловік ошукав сімох людей і зник після отримання грошей. Загальна сума збитків перевищила 30 тисяч гривень. Підозрюваному вже оголосили підозру.

Також ми писали, що в Одесі 56-річний житель Чорноморська заволодів квартирою померлої жінки. Він оформив житло на вигадану особу і продав його, завдавши спадкоємиці збитків понад 1,1 млн грн. Фігурант наразі перебуває під вартою.

Одеса шахраї
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації