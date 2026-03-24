Продаж авто в Одесі: шахрайська схема з військовим

Обшук у фігурантів. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі викрили групу шахраїв, які виманювали гроші під виглядом продажу авто. Серед постраждалих — військовий, який втратив понад 20 тисяч гривень. Поліція встановлює інших жертв афери.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Афера з авто

Троє одеситів, віком від 35 до 41 років, організували схему через платформу OLX. Вони розміщували оголошення про продаж автомобілів за заниженими цінами та переконували клієнтів внести передплату за "доставку". Для конспірації, фігуранти представлялися чужим іменем, а після кожного успішного продажу змінювали номери телефонів. На одну з таких пропозицій відгукнувся 31-річний військовий. Він перерахував 21 тис. грн за Toyota Land Cruiser Prado, однак автомобіль так і не отримав.

Ще один потерпілий також перерахував понад 20 тис. грн і залишився без грошей та авто. Після отримання коштів шахраї зникали та переводили гроші у готівку.

Що загрожує

Наразі трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене групою осіб повторно) та ч. 2 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цими статтями — до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 млн грн. Наразі встановлюють усіх причетних до схеми та шукають інших постраждалих.

