Продажа авто в Одессе: мошенническая схема с военным: мошенническая схема с военным

Обыск у фигурантов.

В Одессе разоблачили группу мошенников, которые выманивали деньги под видом продажи авто. Среди пострадавших — военный, который потерял более 20 тысяч гривен. Полиция устанавливает других жертв аферы.

Афера с авто

Трое одесситов, в возрасте от 35 до 41 года, организовали схему через платформу OLX. Они размещали объявления о продаже автомобилей по заниженным ценам и убеждали клиентов внести предоплату за "доставку". Для конспирации, фигуранты представлялись чужим именем, а после каждой успешной продажи меняли номера телефонов. На одно из таких предложений откликнулся 31-летний военный. Он перечислил 21 тыс. грн за Toyota Land Cruiser Prado, однако автомобиль так и не получил.

Еще один пострадавший также перечислил более 20 тыс. грн и остался без денег и авто. После получения средств мошенники исчезали и обналичивали деньги.

Что грозит

Сейчас трем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное группой лиц повторно) и ч. 2 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этим статьям — до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 2 млн грн. Сейчас устанавливают всех причастных к схеме и ищут других пострадавших.

Мошеннические сделки

