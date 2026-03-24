Продажа авто в Одессе: мошенническая схема с военным: мошенническая схема с военным

Главная Одесса Продажа авто в Одессе: мошенническая схема с военным

Продажа авто в Одессе: мошенническая схема с военным

Дата публикации 24 марта 2026 15:31
Обыск у фигурантов. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе разоблачили группу мошенников, которые выманивали деньги под видом продажи авто. Среди пострадавших — военный, который потерял более 20 тысяч гривен. Полиция устанавливает других жертв аферы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

Афера с авто

Трое одесситов, в возрасте от 35 до 41 года, организовали схему через платформу OLX. Они размещали объявления о продаже автомобилей по заниженным ценам и убеждали клиентов внести предоплату за "доставку". Для конспирации, фигуранты представлялись чужим именем, а после каждой успешной продажи меняли номера телефонов. На одно из таких предложений откликнулся 31-летний военный. Он перечислил 21 тыс. грн за Toyota Land Cruiser Prado, однако автомобиль так и не получил.

Еще один пострадавший также перечислил более 20 тыс. грн и остался без денег и авто. После получения средств мошенники исчезали и обналичивали деньги.

Что грозит

Сейчас трем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное группой лиц повторно) и ч. 2 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этим статьям — до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 2 млн грн. Сейчас устанавливают всех причастных к схеме и ищут других пострадавших.

Мошеннические сделки

Ранее в Одессе разоблачили мошенническую схему с фальшивым звонком якобы от ТЦК. Мужчина представился военным и убедил женщину, что ее сына "задержали" и могут отпустить только за деньги. Под давлением она передала 12,5 тысяч долларов в определенном месте. Сразу после получения средств злоумышленника задержали, деньги изъяли.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в крупных размерах), что предусматривает до 8 лет заключения. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога более 532 тыс. грн, которую он не внес. Правоохранители проверяют его на причастность к другим подобным преступлениям.

Напомним, мы сообщали, что в Измаильском районе интернет-мошенник продавал несуществующие дрова. Мужчина обманул семерых человек и скрылся после получения денег. Общая сумма ущерба превысила 30 тысяч гривен. Подозреваемому уже объявили подозрение.

Также мы писали, что в Одессе 56-летний житель Черноморска завладел квартирой умершей женщины. Он оформил жилье на вымышленное лицо и продал его, нанеся наследнице ущерб более 1,1 млн грн. Фигурант сейчас находится под стражей.

Одесса мошенники
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
