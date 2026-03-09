В Одессе под суд пойдет мужчина который украл чужую квартиру

Мошенник в кабинете полиции. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе 56-летний житель Черноморска незаконно присвоил квартиру покойной женщины. Он зарегистрировал жильё на фиктивное лицо и затем продал его, причинив наследнице ущерб свыше 1,1 млн грн. В настоящее время подозреваемый находится под арестом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Похищение квартиры

Правоохранители завершили расследование дела в отношении 56-летнего жителя Черноморска, которого подозревают в участии в мошеннической схеме по завладению квартирой в центре Одессы. Речь идет о жилье в доме в Пироговском переулке, владелица которого умерла в 2020 году. По версии следствия, мужчина вместе с неустановленными сообщниками подделал документы. В них было указано, что еще в 2012 году владелица якобы подарила квартиру другому человеку. На самом деле это лицо было вымышленным.

Использовав поддельный паспорт и налоговый номер, фигурант оформил право собственности на жилье. После этого квартиру быстро продали. Когда настоящая наследница начала оформлять наследство, она узнала, что квартира уже имеет другого владельца. Женщина обратилась в полицию. По оценкам следствия, нанесенный ей ущерб превысил 1,1 млн грн.

Что грозит

Мужчине инкриминируют подделку и использование поддельных документов, а также мошенничество в особо крупных размерах. По этим статьям Уголовного кодекса Украины максимальное наказание может достигать 12 лет заключения с конфискацией имущества. Обвинительный акт уже передали в суд. Подозреваемый сейчас находится под стражей.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе задержали мужчину, который выманил у женщины 12,5 тысяч долларов, прикрываясь историей о ТЦК. Злоумышленник убеждал, что ее сына якобы задержали и могут "отпустить" за деньги. Аферист не имел никакого отношения к военным структурам.

Также мы сообщали, что В Украине фиксируют новую волну мошеннических рассылок якобы от имени НЭК "Укрэнерго". Злоумышленники присылают электронные письма с фейковыми графиками отключений электроэнергии и вредными вложениями.