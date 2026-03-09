В Одесі судитимуть чоловіка за аферу з квартирою померлої

Шахрай у кабінеті поліції. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі 56-річний житель Чорноморська заволодів квартирою померлої жінки. Він оформив житло на вигадану особу і продав його, завдавши спадкоємиці збитків понад 1,1 млн грн. Фігурант наразі перебуває під вартою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Реклама

Читайте також:

Викрадення квартири

Правоохоронці завершили розслідування справи щодо 56-річного жителя Чорноморська, якого підозрюють у участі в шахрайській схемі із заволодіння квартирою в центрі Одеси. Йдеться про житло в будинку у Пироговському провулку, власниця якого померла у 2020 році. За версією слідства, чоловік разом з невстановленими спільниками підробив документи. У них було зазначено, що ще у 2012 році власниця нібито подарувала квартиру іншій людині. Насправді ця особа була вигаданою.

Використавши підроблений паспорт та податковий номер, фігурант оформив право власності на житло. Після цього квартиру швидко продали. Коли справжня спадкоємиця почала оформляти спадщину, вона дізналася, що квартира вже має іншого власника. Жінка звернулася до поліції. За оцінками слідства, завданий їй збиток перевищив 1,1 млн грн.

Що загрожує

Чоловіку інкримінують підроблення та використання підроблених документів, а також шахрайство в особливо великих розмірах. За цими статтями Кримінального кодексу України максимальне покарання може сягати 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Обвинувальний акт уже передали до суду. Підозрюваний наразі перебуває під вартою.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі затримали чоловіка, який виманив у жінки 12,5 тисяч доларів, прикриваючись історією про ТЦК. Зловмисник переконував, що її сина нібито затримали й можуть "відпустити" за гроші. Аферист не мав жодного стосунку до військових структур.

Також ми повідомляли, що В Україні фіксують нову хвилю шахрайських розсилок нібито від імені НЕК "Укренерго". Зловмисники надсилають електронні листи з фейковими графіками відключень електроенергії та шкідливими вкладеннями.