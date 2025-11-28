Одесса: заключенный продавал несуществующие стиральные машинки

Колючая проволока. Фото иллюстративное: iStock

В Одессе заключенный находясь в колонии, продавал несуществующие стиральные машинки. За несколько дней он обманул четырех человек. Теперь к своему сроку может получить еще дополнительный.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Мошенничество из-за решетки

В Одессе правоохранители остановили мошенническую схему, которую организовал 25-летний заключенный исправительной колонии. Мужчина, осужденный за кражу и с предыдущими приговорами за грабеж, незаконное завладение авто, мошенничество и хранение наркотиков, отбывал наказание в колонии №14, но продолжал совершать преступления. Он создал объявление о продаже подержанных стиральных машинок на популярной интернет-площадке. Для убедительности добавил чужие фото и указал номер телефона. Покупателям сообщал, что отправит технику только после полной предоплаты.

За три дня на "выгодное предложение" откликнулись трое мужчин и одна женщина. Люди перечисляли от 3 500 до 4 200 гривен на карточку, после чего "продавец" исчезал со связи. Общая сумма ущерба составила 15 400 гривен.

Первой в полицию обратилась женщина, которая поняла, что стала жертвой мошенника. Других пострадавших оперативники установили во время проверки. У заключенного изъяли телефон, с которого он общался с покупателями, и другие данные, важные для следствия.

Что грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, а именно в незаконном завладении чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничестве, в частности совершенном повторно. За содеянное фигуранту грозит еще три года заключения.

