Мошенничество с юруслугами: жительница Белгорода-Днестровского обманула знакомых

На Одесчине юристка придумала новую мошенническую схему — детали
Жительница Белгорода-Днестровского обманула шестерых своих знакомых, выманивая деньги под предлогом оказания юридических услуг. Женщина брала плату за обещанную помощь в решении кредитных вопросов, списании долгов и даже оформлении инвалидности, но своих обязательств не выполнила. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Детали аферы
В полицию обратилась 34-летняя женщина, которая сообщила, что ее обманула 32-летняя знакомая, пообещав юридическую помощь. В ходе расследования стало известно, что мошенница искала "клиентов" среди знакомых, а также размещала объявления о своих услугах в соцсетях. Она предлагала решить различные проблемы: от уменьшения задолженности по кредитам и коммунальным услугам до лишения родительских прав, перевода военных или оформления медицинских документов для установления инвалидности. В некоторых случаях женщина просто занимала большие суммы денег, даже не намереваясь их возвращать.
В общем, за четыре месяца, а в одном случае — в течение трех лет, подозреваемая обманула шестерых местных жителей — пять женщин и одного мужчину в возрасте от 34 до 54 лет. Деньги, которые она получила — более 354 тысяч гривен — она потратила на собственные нужды.
Что грозит
Женщине объявили о подозрении в мошенничестве, совершенном повторно и в условиях военного положения (ч. 2 и 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание за это — пять лет лишения свободы.
