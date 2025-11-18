Видео
На Одесчине юристка придумала новую мошенническую схему — детали

На Одесчине юристка придумала новую мошенническую схему — детали

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 14:01
обновлено: 14:01
Мошенничество с юруслугами: жительница Белгорода-Днестровского обманула знакомых
Полицейский заполняет документы. Фото иллюстративное: Главное управление Нацполиции Одесской области

Жительница Белгорода-Днестровского обманула шестерых своих знакомых, выманивая деньги под предлогом оказания юридических услуг. Женщина брала плату за обещанную помощь в решении кредитных вопросов, списании долгов и даже оформлении инвалидности, но своих обязательств не выполнила. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали аферы

Детали аферы

В полицию обратилась 34-летняя женщина, которая сообщила, что ее обманула 32-летняя знакомая, пообещав юридическую помощь. В ходе расследования стало известно, что мошенница искала "клиентов" среди знакомых, а также размещала объявления о своих услугах в соцсетях. Она предлагала решить различные проблемы: от уменьшения задолженности по кредитам и коммунальным услугам до лишения родительских прав, перевода военных или оформления медицинских документов для установления инвалидности. В некоторых случаях женщина просто занимала большие суммы денег, даже не намереваясь их возвращать.

В общем, за четыре месяца, а в одном случае — в течение трех лет, подозреваемая обманула шестерых местных жителей — пять женщин и одного мужчину в возрасте от 34 до 54 лет. Деньги, которые она получила — более 354 тысяч гривен — она потратила на собственные нужды.

Что грозит

Женщине объявили о подозрении в мошенничестве, совершенном повторно и в условиях военного положения (ч. 2 и 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание за это — пять лет лишения свободы.

Напомним, мы сообщали о том, как не стать жертвой мошенников в Испании. Также мы писали о том, одесситы создали мошенническую схему по переправке мужчин в Польшу.

Одесса афера мошенничество Одесская область Новости Одессы мошенники
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
