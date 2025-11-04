Видео
В Одессе юрист выманивал у военных деньги — детали схемы

В Одессе юрист выманивал у военных деньги — детали схемы

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 15:35
обновлено: 16:03
Одесса: юрист обманул военных на 138 тысяч гривен
Подозреваемый в кабинете полиции. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе мужчина, который работал в юридической компании, присвоил деньги военнослужащих, обещая правовую помощь. Он действовал без ведома руководства, используя своих родственников для получения средств. Злоумышленник обманул восьмерых защитников Украины и потратил деньги на себя.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Схема обогащения

Полицейские разоблачили 46-летнего мужчину, который под видом юриста обманывал военнослужащих. Он сотрудничал с юридической компанией на договорных началах и имел доступ к клиентам, которые обращались за помощью через социальные сети. После консультаций мошенник называл стоимость "услуг", которые не входили в его обязанности, и давал клиентам реквизиты банковских карточек своих родственников. За три месяца он получил от военных от 7 до 39 тысяч гривен каждый. Общая сумма убытков — 137 899 гривен.

Полученные деньги мужчина обналичил и потратил на собственные нужды. Даже после этого он продолжал общаться с потерпевшими, уверяя, что процесс якобы продолжается. Когда один из военных обратился в полицию, аферу быстро раскрыли.

Как накажут

Собранные доказательства подтвердили, что подозреваемый неоднократно завладевал чужими средствами. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное повторно. За это предусмотрено наказание до трех лет заключения.

Напомним, мы сообщали, что житель Одессы хотел обманом завладеть чужим бизнесом. Также мы писали, в Херсоне судили банковского мошенника.

Одесса деньги мошенничество Одесская область Новости Одессы мошенники
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
