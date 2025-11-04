Відео
Головна Одеса В Одесі юрист виманював у військових гроші — деталі схеми

В Одесі юрист виманював у військових гроші — деталі схеми

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 15:35
Оновлено: 16:03
Одеса: юрист ошукав військових на 138 тисяч гривень
Підозрюваний у кабінеті поліції. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі чоловік, який працював у юридичній компанії, привласнив гроші військовослужбовців, обіцяючи правову допомогу. Він діяв без відома керівництва, використовуючи своїх родичів для отримання коштів. Зловмисник ошукав вісьмох захисників України та витратив гроші на себе.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Схема збагачення

Схема збагачення

Поліцейські викрили 46-річного чоловіка, який під виглядом юриста обманював військовослужбовців. Він співпрацював із юридичною компанією на договірних засадах і мав доступ до клієнтів, що зверталися по допомогу через соціальні мережі. Після консультацій шахрай називав вартість "послуг", які не входили до його обов’язків, і давав клієнтам реквізити банківських карток своїх родичів. За три місяці він отримав від військових від 7 до 39 тисяч гривень кожен. Загальна сума збитків — 137 899 гривень.

Отримані гроші чоловік перевів у готівку та витратив на власні потреби. Навіть після цього він продовжував спілкуватися з потерпілими, запевняючи, що процес нібито триває. Коли один із військових звернувся до поліції, аферу швидко розкрили.

Як покарають

Зібрані докази підтвердили, що підозрюваний неодноразово заволодівав чужими коштами. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене повторно. За це передбачене покарання до трьох років ув’язнення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що житель Одеси хотів обманом заволодіти чужим бізнесом. Також ми писали, у Херсоні судили банківського шахрая.

Одеса гроші шахрайство Одеська область Новини Одеси шахраї
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
