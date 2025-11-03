Відео
Одесит вирішив стати господарем чужої будівельної фірми — схема

Одесит вирішив стати господарем чужої будівельної фірми — схема

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 13:30
Оновлено: 13:50
В Одесі викрили шахрайство з бізнесом на 6,7 мільйона гривень
Затриманий в Одесі шахрай. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі 62-річний чоловік намагався незаконно заволодіти приватною будівельною компанією. Для цього він зі спільниками підробив документи від імені власниці фірми. Спробу афери на 6,7 мільйона гривень викрив нотаріус.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Шахрайська схема

Поліцейські завершили досудове розслідування і передали до суду справу 62-річного одесита, який намагався привласнити корпоративні права місцевої підприємиці на суму 6,7 мільйона гривень. За даними слідства, чоловік діяв разом із невстановленими спільниками. Вони виготовили фальшиву довіреність нібито від імені 71-річної власниці будівельної компанії. Документ давав змогу "довіреній особі" розпоряджатися бізнесом жінки та продавати корпоративні права.

Зловмисник прийшов із потенційною покупчинею до нотаріуса для підписання акту передачі. Однак шахрайство викрили. Державний нотаріус запідозрив підробку, повідомив поліцію, і правоохоронці одразу задокументували спробу оборудки.

Як покарають

Слідчі зібрали достатньо доказів, зокрема експертизи та підроблені документи. Чоловікові висунули обвинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 3, 4 ст. 358 — підроблення офіційного документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та використання завідомо підроблених документів;
  • ч. 5 ст. 190 — замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене групою осіб в особливо великих розмірах.

Фігуранту загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Справу вже скеровано до суду.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як не потрапити на гачок аферистів. Також ми писали, що у Херсоні судитимуть банківського шахрая.

Одеса шахрайство Одеська область Новини Одеси бізнес гроші шахраї
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
