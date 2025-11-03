В Одессе разоблачили мошенничество с бизнесом на 6,7 миллиона гривен

Задержанный в Одессе мошенник. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе 62-летний мужчина пытался незаконно завладеть частной строительной компанией. Для этого он с сообщниками подделал документы от имени владелицы фирмы. Попытку аферы на 6,7 миллиона гривен разоблачил нотариус.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Мошенническая схема

Полицейские завершили досудебное расследование и передали в суд дело 62-летнего одессита, который пытался присвоить корпоративные права местной предпринимательницы на сумму 6,7 миллиона гривен. По данным следствия, мужчина действовал вместе с неустановленными сообщниками. Они изготовили фальшивую доверенность якобы от имени 71-летней владелицы строительной компании. Документ позволял "доверенному лицу" распоряжаться бизнесом женщины и продавать корпоративные права.

Злоумышленник пришел с потенциальной покупательницей к нотариусу для подписания акта передачи. Однако мошенничество разоблачили. Государственный нотариус заподозрил подделку, сообщил в полицию, и правоохранители сразу задокументировали попытку сделки.

Как накажут

Следователи собрали достаточно доказательств, в частности экспертизы и поддельные документы. Мужчине предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса:

ч. 3, 4 ст. 358 — подделка официального документа, совершенное по предварительному сговору группой лиц, и использование заведомо поддельных документов;

ч. 5 ст. 190 — покушение на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное группой лиц в особо крупных размерах.

Фигуранту грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Дело уже направлено в суд.

