Шахрайство з юрпослугами: жителька Білгорода-Дністровського ошукала знайомих

Мешканка Білгорода-Дністровського обдурила шістьох своїх знайомих, виманюючи гроші під приводом надання юридичних послуг. Жінка брала плату за обіцяну допомогу у вирішенні кредитних питань, списанні боргів та навіть оформленні інвалідності, але своїх зобов'язань не виконала. Тепер їй загрожує до п'яти років в'язниці.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі афери

До поліції звернулася 34-річна жінка, яка повідомила, що її обдурила 32-річна знайома, пообіцявши юридичну допомогу. Під час розслідування стало відомо, що шахрайка шукала "клієнтів" серед знайомих, а також розміщувала оголошення про свої послуги в соцмережах. Вона пропонувала вирішити різні проблеми: від зменшення заборгованості за кредитами та комунальними послугами до позбавлення батьківських прав, переведення військових чи оформлення медичних документів для встановлення інвалідності. В деяких випадках жінка просто позичала великі суми грошей, навіть не маючи наміру їх повертати.

Загалом, за чотири місяці, а в одному випадку – протягом трьох років, підозрювана обдурила шістьох місцевих жителів – п'ятьох жінок та одного чоловіка віком від 34 до 54 років. Гроші, які вона отримала – понад 354 тисячі гривень – вона витратила на власні потреби.

Що загрожує

Жінці оголосили про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно та в умовах воєнного стану (ч. 2 та 3 ст. 190 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання за це — п'ять років позбавлення волі.

