Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 14:33
обновлено: 14:31
Судья и рестораторы в Одессе присваивали квартиры умерших
Задержанные мошенники в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему в Одессе, где фигурируют бывший исполняющий обязанности председателя районного суда и супруги рестораторов. Они присваивали квартиры умерших одесситов, которые не имели наследников, чтобы недвижимость не перешла городу. За содеянное им грозит заключение.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Детали схемы

Схему незаконного обогащения организовала семейная пара рестораторов, которая имела информацию о квартирах, владельцы которых умерли, а наследников не было. По закону, такое жилье должно было бы перейти на баланс города, и его могли бы получить, например, военные. Но вместо этого за дело взялись мошенники. Супруги готовили "липовые" договоры купли-продажи. Эти документы были датированы "задним числом" — якобы до того, как владельцы умерли — и даже не были заверены нотариусом.

Далее они подавали гражданские иски в суд, чтобы признать право собственности на эту недвижимость. Ключевым элементом схемы был бывший судья одного из районных судов Одесской области, который в то время исполнял обязанности председателя суда. Его не смущали фальшивые документы или отсутствие сторон на заседаниях. Судья без "лишних" вопросов и проверок выносил решения о признании права собственности на квартиры в пользу мошенников.

На основании этих судебных решений дельцы успешно регистрировали право собственности в Государственном реестре. Таким образом они успели незаконно переоформить три квартиры в Приморском и Пересыпском районах Одессы. Общая стоимость этой недвижимости оценивается почти в 3 миллиона гривен.

Как накажут

Сейчас на все объекты наложен арест, чтобы их нельзя было продать. Судья был уволен с должности решением Высшего совета правосудия. Ему сообщено о подозрении в служебном подлоге и пособничестве в мошенничестве. Организаторы схемы - супруги рестораторов, также получили подозрения в мошенничестве и подделке документов. Стоит отметить, что эти супруги уже являются обвиняемыми по другому делу, где речь идет о присвоении шести квартир.

Участникам схемы грозит до 8 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области "юристка" обманом выманила деньги у знакомых. Также мы писали о самых распространенных аферах в Испании.

Одесса Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
