Головна Одеса В Одесі суддя допомагав шахраям — квартирна схема

В Одесі суддя допомагав шахраям — квартирна схема

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 14:33
Оновлено: 14:31
Суддя і ресторатори в Одесі привласнювали квартири померлих
Затримані шахраї в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему в Одесі, де фігурують колишній виконувач обов'язків голови районного суду та подружжя рестораторів. Вони привласнювали квартири померлих одеситів, які не мали спадкоємців, щоб нерухомість не перейшла місту. За скоєне їм загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Читайте також:

Деталі схеми

Схему незаконного збагачення організувала сімейна пара рестораторів, яка мала інформацію про квартири, власники яких померли, а спадкоємців не було. За законом, таке житло мало б перейти на баланс міста, і його могли б отримати, наприклад, військові. Але замість цього до справи взялися шахраї. Подружжя готувало "липові" договори купівлі-продажу. Ці документи були датовані "заднім числом" — нібито до того, як власники померли — і навіть не були завірені нотаріусом.

Далі вони подавали цивільні позови до суду, щоб визнати право власності на цю нерухомість. Ключовим елементом схеми був колишній суддя одного з районних судів Одещини, який на той час виконував обов'язки голови суду. Його не бентежили фальшиві документи чи відсутність сторін на засіданнях. Суддя без "зайвих" питань та перевірок виносив рішення про визнання права власності на квартири на користь шахраїв.

На підставі цих судових рішень ділки успішно реєстрували право власності в Державному реєстрі. Таким чином вони встигли незаконно переоформити три квартири у Приморському та Пересипському районах Одеси. Загальна вартість цієї нерухомості оцінюється майже в 3 мільйони гривень.

Як покарають

Наразі на всі об'єкти накладено арешт, щоб їх не можна було продати. Суддю було звільнено з посади рішенням Вищої ради правосуддя. Йому повідомлено про підозру у службовому підробленні та пособництві у шахрайстві. Організатори схеми — подружжя рестораторів, також отримали підозри у шахрайстві та підробленні документів. Варто зазначити, що це подружжя вже є обвинуваченими в іншій справі, де йдеться про привласнення шести квартир.

Учасникам схеми загрожує до 8 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині "юристка" обманом виманила гроші у знайомих. Також ми писали про найпоширеніші афери в Іспанії.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
