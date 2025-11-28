Одеса: в’язень продавав неіснуючі пральні машинки

Колючий дріт. Фото ілюстративне: iStock

В Одесі ув’язнений перебуваючи у колонії, продавав неіснуючі пральні машинки. За кілька днів він ошукав чотирьох людей. Тепер до свого строку може отримати ще додатковий.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Шахрайство з-за ґрат

В Одесі правоохоронці зупинили шахрайську схему, яку організував 25-річний утриманець виправної колонії. Чоловік, засуджений за крадіжку та з попередніми вироками за грабіж, незаконне заволодіння авто, шахрайство і зберігання наркотиків, відбував покарання у колонії №14, але продовжував вчиняти злочини. Він створив оголошення про продаж уживаних пральних машинок на популярному інтернет-майданчику. Для переконливості додав чужі фото й указав номер телефону. Покупцям повідомляв, що відправить техніку лише після повної передоплати.

За три дні на "вигідну пропозицію" відгукнулися троє чоловіків і одна жінка. Люди перераховували від 3 500 до 4 200 гривень на картку, після чого "продавець" зникав зі зв’язку. Загальна сума збитків склала 15 400 гривень.

Першою до поліції звернулася жінка, яка зрозуміла, що стала жертвою шахрая. Інших постраждалих оперативники встановили під час перевірки. В ув’язненого вилучили телефон, з якого він спілкувався з покупцями, та інші дані, важливі для слідства.

Що загрожує

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно. За скоєне фігуранту загрожує ще три роки увʼязнення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі суддя допомагав шахраям відбирати чужі квартири. Також ми писали, що на Одещині юристка вигадала шахрайську схему.