В Одесской области военнослужащий продавал места в тылу

Задержание военного. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области военнослужащий зарабатывал на призывниках. Он обещал "тихую службу" подальше от фронта. За это требовал тысячи долларов. Мужчину задержали во время получения денег.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Детали дела

Правоохранители разоблачили 28-летнего солдата одной из воинских частей. По версии следствия, он организовал схему незаконного заработка на мужчинах призывного возраста. Правоохранители установили, что военный предлагал "помощь" с оформлением в тыловые подразделения. Фактически речь шла о фиктивном прохождении службы без отправки в боевые части. Свои возможности он объяснял якобы связями среди должностных лиц.

За такие услуги мужчина требовал 2 500 долларов. Его задержали 25 марта сразу после получения этой суммы за "устройство" в учебный военный центр. Деньги изъяли в качестве доказательства.

Что грозит

Фигуранта задержали в установленном законом порядке. Ему уже сообщили о подозрении по статье о злоупотреблении влиянием с вымогательством неправомерной выгоды. За это грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас следователи готовят ходатайство в суд относительно меры пресечения. Расследование продолжается — правоохранители проверяют, были ли в схеме другие участники.

Задержание военных

Правоохранители регулярно разоблачают военных, которые пытаются незаконно заработать, используя доступ к ресурсам подразделений или обещая "услуги" за деньги. Такие схемы связаны как с влиянием на решения, так и с прямой продажей имущества, которое должно использоваться для обороны.

В частности, недавно в области разоблачили группу военных, которые наладили продажу оружия и боеприпасов со складов. Они сбывали арсенал через почту и во время личных встреч, а для маскировки даже использовали автомобиль скорой помощи. По данным следствия, сумма таких сделок превысила 1,5 млн грн, а во время обысков изъяли гранатометы, автоматы, патроны и другое вооружение.

