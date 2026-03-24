Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
На Одесчине разоблачили схему побега мужчин в Молдову

Ua ru
Дата публикации 24 марта 2026 12:53
В Одесской области разоблачили схему побега мужчин в Молдову
Задержание беглецов. Фото: Государственная пограничная служба

Очередную схему выезда военнообязанных мужчин за границу разоблачили в Одесской области. Переправку в Молдову организовали через приднестровский участок границы. За "услугу" брали тысячи долларов. Участников задержали прямо во время попытки.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении государственной пограничной службы, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Схема побега

Пограничники разоблачили 44-летнего одессита, который работал перевозчиком в схеме незаконного пересечения границы. По данным следствия, он доставлял мужчин мобилизационного возраста в приграничье, откуда те должны были пешком перейти в сторону Молдовы через Приднестровье. Организацию маршрута и поиск "клиентов" обеспечивал администратор телеграмм-канала. Он дистанционно руководил процессом, давал инструкции и сводил участников между собой.

Стоимость такого "путешествия" составляла от 6,5 до 7 тысяч долларов США. Платили частями. Сначала 700 долларов перед выездом из Одессы. Водитель на собственном авто вез двух мужчин до пограничного населенного пункта. Однако пересечь границу они не успели — правоохранители задержали всех сразу после того, как пассажиры вышли из машины.

Что грозит

Во время обысков изъяли деньги, телефон и автомобиль. Перевозчику уже сообщили о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили наказание в виде лишения свободы от 3 до 9 лет в зависимости от обстоятельств и роли в схеме, а также возможную конфискацию имущества. Суд избрал ему меру пресечения — домашний арест.

Другие схемы

В Одессе правоохранители пресекли попытку незаконной переправки граждан через границу. Двое мужчин, 68 и 29 лет, организовали перевозку военнообязанных в Молдову в обход пунктов пропуска. Клиенты перечисляли задатки на криптокошелек и должны были оплатить полную сумму после перехода границы, но операцию остановили на подъезде к границе.

Транспорт и средства связи изъяты, а фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ. Старший мужчина находится под круглосуточным домашним арестом, младший — под стражей с возможностью внесения залога. Максимальное наказание по этой статье — девять лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали о том, что в Молдове задержали 31-летнего гражданина Украины, который пешком пересек границу вне пункта пропуска. Инцидент произошел вблизи Паланки, что в Одесской области. После задержания мужчина попросил убежище в Молдове.

Также мы писали, что в Одесской области суд признал виновным одессита, который помогал мужчинам добраться до границы для незаконного выезда из Украины. Мужчина вез военнообязанных ближе к границе, а дальше помогал им обходить блокпосты. Ему назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания, также конфисковали автомобиль.

Одесская область побег уклонисты
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации