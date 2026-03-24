В Одесской области разоблачили схему побега мужчин в Молдову

Задержание беглецов. Фото: Государственная пограничная служба

Очередную схему выезда военнообязанных мужчин за границу разоблачили в Одесской области. Переправку в Молдову организовали через приднестровский участок границы. За "услугу" брали тысячи долларов. Участников задержали прямо во время попытки.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении государственной пограничной службы, передает Новини.LIVE.

Схема побега

Пограничники разоблачили 44-летнего одессита, который работал перевозчиком в схеме незаконного пересечения границы. По данным следствия, он доставлял мужчин мобилизационного возраста в приграничье, откуда те должны были пешком перейти в сторону Молдовы через Приднестровье. Организацию маршрута и поиск "клиентов" обеспечивал администратор телеграмм-канала. Он дистанционно руководил процессом, давал инструкции и сводил участников между собой.

Стоимость такого "путешествия" составляла от 6,5 до 7 тысяч долларов США. Платили частями. Сначала 700 долларов перед выездом из Одессы. Водитель на собственном авто вез двух мужчин до пограничного населенного пункта. Однако пересечь границу они не успели — правоохранители задержали всех сразу после того, как пассажиры вышли из машины.

Что грозит

Во время обысков изъяли деньги, телефон и автомобиль. Перевозчику уже сообщили о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили наказание в виде лишения свободы от 3 до 9 лет в зависимости от обстоятельств и роли в схеме, а также возможную конфискацию имущества. Суд избрал ему меру пресечения — домашний арест.

Другие схемы

В Одессе правоохранители пресекли попытку незаконной переправки граждан через границу. Двое мужчин, 68 и 29 лет, организовали перевозку военнообязанных в Молдову в обход пунктов пропуска. Клиенты перечисляли задатки на криптокошелек и должны были оплатить полную сумму после перехода границы, но операцию остановили на подъезде к границе.

Транспорт и средства связи изъяты, а фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ. Старший мужчина находится под круглосуточным домашним арестом, младший — под стражей с возможностью внесения залога. Максимальное наказание по этой статье — девять лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали о том, что в Молдове задержали 31-летнего гражданина Украины, который пешком пересек границу вне пункта пропуска. Инцидент произошел вблизи Паланки, что в Одесской области. После задержания мужчина попросил убежище в Молдове.

Также мы писали, что в Одесской области суд признал виновным одессита, который помогал мужчинам добраться до границы для незаконного выезда из Украины. Мужчина вез военнообязанных ближе к границе, а дальше помогал им обходить блокпосты. Ему назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания, также конфисковали автомобиль.