На Одещині викрили схему втечі чоловіків до Молдови

Затримання втікачів. Фото: Державна прикордонна служба

Чергову схему виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон викрили на Одещині. Переправлення до Молдови організували через придністровську ділянку кордону. За "послугу" брали тисячі доларів. Учасників затримали просто під час спроби.

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні державної прикордонної служби, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Схема втечі

Прикордонники викрили 44-річного одесита, який працював перевізником у схемі незаконного перетину кордону. За даними слідства, він доставляв чоловіків мобілізаційного віку до прикордоння, звідки ті мали пішки перейти в бік Молдови через Придністров’я. Організацію маршруту та пошук "клієнтів" забезпечував адміністратор телеграм-каналу. Він дистанційно керував процесом, давав інструкції та зводив учасників між собою.

Вартість такої "подорожі" становила від 6,5 до 7 тисяч доларів США. Платили частинами. Спочатку 700 доларів перед виїздом з Одеси. Водій на власному авто віз двох чоловіків до прикордонного населеного пункту. Однак перетнути кордон вони не встигли — правоохоронці затримали всіх одразу після того, як пасажири вийшли з машини.

Що загрожує

Під час обшуків вилучили гроші, телефон і автомобіль. Перевізнику вже повідомили про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 9 років залежно від обставин та ролі в схемі, а також можливу конфіскацію майна. Суд обрав йому запобіжний захід — домашній арешт.

Інші схеми

В Одесі правоохоронці зупинили спробу незаконного переправлення громадян через кордон. Двоє чоловіків, 68 та 29 років, організували перевезення військовозобов’язаних до Молдови в обхід пунктів пропуску. Клієнти перераховували завдатки на криптогаманець і мали сплатити повну суму після переходу кордону, але операцію зупинили на під’їзді до кордону.

Транспорт і засоби зв’язку вилучено, а фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Старший чоловік перебуває під цілодобовим домашнім арештом, молодший — під вартою з можливістю внесення застави. Максимальне покарання за цією статтею — дев’ять років ув’язнення із конфіскацією майна.

