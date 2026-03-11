На Одещині затримали провідників для втечі призовників

Затримання на кордоні. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині викрили чергову схему незаконного виїзду чоловіків за кордон. Двоє молодиків з обласного центру погодилися провести "клієнтів" до невизнаного Придністров’я в обхід пунктів пропуску. План передбачав подорож електричкою і подальший перехід пішки. Однак дістатися кордону їм завадили прикордонники.

Схема втечі

За даними слідства, двоє 20-річних одеситів погодилися допомогти двом військовозобов’язаним чоловікам виїхати з України поза офіційними пунктами пропуску. Клієнтів для них підшукала поки що невстановлена особа. Саме вона координувала маршрут і дії учасників схеми. Спочатку молодики повезли чоловіків електричкою з Одеси до Подільського району. Звідти вони мали пішки дістатися до кордону з невизнаним Придністров’ям і самостійно перейти його за заздалегідь підготовленим маршрутом.

Втім, реалізувати план не вдалося. Підозрілу групу помітили військовослужбовці Державної прикордонної служби. Вони викликали слідчо-оперативну групу поліції, яка задокументувала правопорушення.

Що загрожує

Двох організаторів затримали у процесуальному порядку. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України — сприяння незаконному переправленню кількох осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб. Максимальне покарання за цією статтею — до семи років позбавлення волі з можливим обмеженням права обіймати певні посади або займатися діяльністю строком до трьох років. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: одному — тримання під вартою з можливістю внесення застави, іншому — цілодобовий домашній арешт.

Щодо чоловіків, які намагалися перетнути кордон, прикордонники склали адміністративні протоколи за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліція продовжує встановлювати інших можливих учасників схеми.

