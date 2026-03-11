В Одесской области задержали проводников для побега призывников

Задержание на границе. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области раскрыли новую схему незаконного вывоза мужчин за границу. Два молодых жителя областного центра согласились сопроводить "клиентов" в непризнанное Приднестровье в обход официальных пунктов пропуска. Для этого планировалось сначала добраться электричкой, а затем перейти границу пешком. Однако пограничники помешали осуществлению этого плана.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Схема побега

По данным следствия, двое 20-летних одесситов согласились помочь двум военнообязанным мужчинам выехать из Украины вне официальных пунктов пропуска. Клиентов для них подыскала пока неустановленное лицо. Именно она координировала маршрут и действия участников схемы. Сначала молодые люди повезли мужчин электричкой из Одессы в Подольский район. Оттуда они должны были пешком добраться до границы с непризнанным Приднестровьем и самостоятельно перейти ее по заранее подготовленному маршруту.

Впрочем, реализовать план не удалось. Подозрительную группу заметили военнослужащие Государственной пограничной службы. Они вызвали следственно-оперативную группу полиции, которая задокументировала правонарушение.

Что грозит

Двух организаторов задержали в процессуальном порядке. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — содействие незаконной переправке нескольких лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц. Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы с возможным ограничением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью сроком до трех лет. Суд избрал подозреваемым меры пресечения: одному — содержание под стражей с возможностью внесения залога, другому — круглосуточный домашний арест.

В отношении мужчин, которые пытались пересечь границу, пограничники составили административные протоколы по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Полиция продолжает устанавливать других возможных участников схемы.

Напомним, мы сообщали, что пенсионера будут судить за попытку переправить уклониста в Молдову. В марте прошлого года 71-летний житель Волынской области помогал мужчине призывного возраста сбежать за границу.

Также мы писали, что в Чернигове мужчину осудили, потому что он покинул воинскую часть, а затем позвонил на "102" с заявлением о намерениях бросить три гранаты для ТЦК. В суде он признал вину, раскаялся и настаивал, что оружия не имел и никому не собирался вредить.