В Одесі двоє ділків переправляли чоловіків за кордон

Затримання організаторів. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі двоє чоловіків намагалися незаконно переправити громадян через кордон. Місцеві жителі, виконували роль водіїв і діяли за змовою з невстановленою особою. Клієнти перераховували завдатки на криптогаманець і мали заплатити ще значні суми після переходу кордону. Завдяки оперативним діям правоохоронців оборудку зупинили на під’їзді до кордону.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Деталі схеми

В Одесі чоловіки 68 та 29 років організували переправку одеситів призовного віку до Молдови в обхід пунктів пропуску. Вартість послуг становила 6 та 8 тисяч доларів. Клієнти внесли завдатки 2,5 тис. доларів на криптогаманець, після чого водії повезли їх з обласного центру до Роздільнянського району. Однак план пропалився. Правоохоронці зупинили автівки біля українсько-молдовського кордону.

Як покарають

На машини, які використовувалися для нелегальної переправки військовозобов'язаних за кордон та засоби зв'язку, було накладено арешт. Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ – сприяння незаконному переправленню осіб через кордон за попередньою змовою з корисливих мотивів. Старший перебуває під цілодобовим домашнім арештом, молодший – під вартою з можливістю внесення застави. Максимальне покарання за статтею — дев’ять років ув’язнення із конфіскацією майна.

Інші схеми

Зазначимо, в Україні часто викривають схеми втечі чоловіків до Молдови, зокрема до окупованого Придністров’я. Зокрема прикордонники викрили двох молодиків, які погодилися провести клієнтів в обхід пунктів пропуску до невизнаної ПМР. Спочатку вони мали доїхати електричкою до Роздільнянського району, а звідти самостійно піти підготовленим маршрутом за кордон.

Ще одну схему організував пенсіонер. 71-річний житель Волинської області мав допомогти чоловіку втекти до Молдови. Вартість "подорожі" коштувала 15 тисяч доларів. Організатор тричі змінював "план", але врешті-решт обрав шлях через один із пунктів пропуску на Одещині.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Львівщині судитимуть 55-річного жителя Сокаля. Його обвинувачують в організації незаконного виїзду за кордон чоловіку призовного віку. Обвинувачений пообіцяв військовозобов'язаному допомогти виїхати за межі України. "Клієнта" мали довезти до Польщі автомобілем. Вартість переправлення становила 30 тисяч доларів.

Також ми писали, що у Чернігові чоловіка засудили, бо він покинув військову частину, а згодом подзвонив на "102" із заявою про наміри жбурнути три гранати для ТЦК. У суді він визнав провину, розкаявся й наполягав, що зброї не мав і нікому не збирався шкодити.