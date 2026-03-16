В Одессе двое делков переправляли мужчин за границу

Дата публикации 16 марта 2026 12:56
В Одессе двое дельцов переправляли мужчин за границу
Задержание организаторов. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе двое мужчин пытались незаконно переправить граждан через границу. Местные жители, выполняли роль водителей и действовали по сговору с неустановленным лицом. Клиенты перечисляли задатки на криптокошелек и должны были заплатить еще значительные суммы после перехода границы. Благодаря оперативным действиям правоохранителей сделку остановили на подъезде к границе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Детали схемы

В Одессе мужчины 68 и 29 лет организовали переправку одесситов призывного возраста в Молдову в обход пунктов пропуска. Стоимость услуг составляла 6 и 8 тысяч долларов. Клиенты внесли задатки 2,5 тыс. долларов на криптокошелек, после чего водители повезли их из областного центра в Раздельнянский район. Однако план пропал. Правоохранители остановили машины возле украинско-молдавской границы.

Как накажут

На автомобили, которые использовались для нелегальной переправки военнообязанных за границу, а также на средства связи был наложен арест. Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ — содействие незаконной переправке лиц через границу по предварительному сговору из корыстных побуждений. Старший находится под круглосуточным домашним арестом, младший — под стражей с возможностью внесения залога. Максимальное наказание по статье — девять лет заключения с конфискацией имущества.

Другие схемы

Отметим, в Украине часто разоблачают схемы побега мужчин в Молдову, в частности в оккупированное Приднестровье. В частности пограничники разоблачили двух молодых людей, которые согласились провести клиентов в обход пунктов пропуска в непризнанную ПМР. Сначала они должны были доехать электричкой до Раздельнянского района, а оттуда самостоятельно пойти подготовленным маршрутом за границу.

Еще одну схему организовал пенсионер. 71-летний житель Волынской области должен был помочь мужчине сбежать в Молдову. Стоимость "путешествия" стоила 15 тысяч долларов. Организатор трижды менял "план", но в конце концов выбрал путь через один из пунктов пропуска в Одесской области.

Напомним, мы сообщали, что на Львовщине будут судить 55-летнего жителя Сокаля. Его обвиняют в организации незаконного выезда за границу мужчине призывного возраста. Обвиняемый пообещал военнообязанному помочь выехать за пределы Украины. "Клиента" должны были довезти в Польшу на автомобиле. Стоимость переправки составляла 30 тысяч долларов.

Также мы писали, что в Чернигове мужчину осудили, потому что он покинул воинскую часть, а затем позвонил на "102" с заявлением о намерениях бросить три гранаты для ТЦК. В суде он признал вину, раскаялся и настаивал, что оружия не имел и никому не собирался вредить.

Одесса мобилизация
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
