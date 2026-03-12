В Одессе врач предлагал инвалидность за $16 000 за $16 000

Задержание врача. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе семейный врач одной из частных клиник предлагал за деньги оформить инвалидность, чтобы избежать призыва на службу. Он обещал оформить документы о вымышленном заболевании и получить группу инвалидности благодаря связям в экспертных комиссиях. Ему грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

Получение инвалидности

В Одессе 33-летний врач предложил пациенту "помощь" за 16 000 долларов. Он обещал изготовить документы о неврологическом заболевании и передачу их в экспертную комиссию для установления II группы инвалидности. Пациент должен был избежать мобилизации. Одессит сразу сообщил правоохранителям. Врача задержали после получения первого транша — 5 000 долларов.

Как накажут

Следователи сообщили ему о подозрении за злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УКУ). Суд избрал меру пресечения: содержание под стражей с правом внесения залога 998 400 грн, который пока не внесен. По этой статье подозреваемому грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Другие схемы

По данным правоохранителей, в 2026 году это уже четвертый врач в Одесской области, которого разоблачили в схемах уклонения от мобилизации. Среди подозреваемых - гендиректор районной больницы, врач-невропатолог, чиновник частного медцентра из Одессы и руководитель частной амбулатории.

В частности, ранее в Одессе разоблачили двух медиков, которые оформляли призывникам фиктивные инвалидности. Чиновник частного медцентра в Киевском районе и руководитель амбулатории изготавливали нужные медицинские документы и влияли на решение комиссий. За инвалидность для двух мужчин они получили 21 000 долларов США. Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 и ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с залогом 3 млн грн для каждого.

