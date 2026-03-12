В Одесі лікар пропонував інвалідність за $16 000

Затримання лікаря. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі сімейний лікар приватної клініки пропонував за гроші оформити інвалідність, щоб уникнути мобілізації. Він обіцяв документи про неіснуюче захворювання та групу інвалідності через знайомих у експертних комісіях. Лікаря затримали під час отримання частини суми. Йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Отримання інвалідності

В Одесі 33-річний лікар запропонував пацієнту "допомогу" за 16 000 доларів. Він обіцяв виготовити документи про неврологічне захворювання та передачу їх до експертної комісії для встановлення ІІ групи інвалідності. Пацієнт мав уникнути мобілізації. Одесит одразу повідомив правоохоронців. Лікаря затримали після отримання першого траншу — 5 000 доларів.

Як покарають

Слідчі повідомили йому про підозру за зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Суд обрав запобіжний захід: тримання під вартою із правом внесення застави 998 400 грн, яку наразі не внесено. За цією статтею підозрюваному загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Інші схеми

За даними правоохоронців, у 2026 році це вже четвертий лікар в Одеській області, якого викрили у схемах ухилення від мобілізації. Серед підозрюваних — гендиректор районної лікарні, лікар-невропатолог, посадовець приватного медцентру з Одеси та керівниця приватної амбулаторії.

Зокрема, раніше в Одесі викрили двох медиків, які оформлювали призовникам фіктивні інвалідності. Посадовець приватного медцентру у Київському районі та керівниця амбулаторії виготовляли потрібні медичні документи та впливали на рішення комісій. За інвалідність для двох чоловіків вони отримали 21 000 доларів США. Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368-3 та ч. 3 ст. 369-2 КК України. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою із заставою 3 млн грн для кожного.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині викрили чергову схему незаконного виїзду чоловіків за кордон. Двоє молодиків з обласного центру погодилися провести "клієнтів" до невизнаного Придністров’я в обхід пунктів пропуску. План передбачав подорож електричкою і подальший перехід пішки. Однак дістатися кордону їм завадили прикордонники.

Також ми писали, що в Молдові затримали 31-річного громадянина України, який пішки перетнув кордон поза пунктом пропуску. Інцидент стався поблизу Паланки, що на Одещині. Після затримання чоловік попросив притулок у Молдові.