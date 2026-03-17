Главная Одесса На Одесчине военные продавали боеприпасы со склада своей части

На Одесчине военные продавали боеприпасы со склада своей части

Ua ru
Дата публикации 17 марта 2026 11:05
В Одесской области военные продавали боеприпасы со склада своей части
Оружие, которое изъяли. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Военные в Одесской области наладили продажу оружия и боеприпасов. Они выносили их со складов подразделения и сбывали. Вооружение предназначалось для обороны страны. Общая сумма сделок превысила 1,5 млн грн.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Схема сбыта

Пятеро военных в возрасте от 31 до 59 лет имели доступ к запасам своего подразделения. Они похищали оттуда оружие и боеприпасы и продавали их. Небольшие партии отправляли по почте, а большие перевозили лично. Последнюю партию злоумышленники транспортировали в автомобиле скорой помощи, чтобы замаскировать груз. Именно во время этой поездки их и задержали правоохранители.

Во время обысков изъяли целый арсенал на более чем 1,5 млн грн. Среди найденного — гранатометы, гранаты, выстрелы к ним, автоматы и патроны различного калибра. Кроме того, правоохранители зафиксировали факт продажи амфетамина. Один из подозреваемых отправлял наркотики через почту.

Что грозит

Всем фигурантам сообщили о подозрении. Им инкриминируют незаконное обращение с оружием и сбыт психотропных веществ. Максимальное наказание — до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога. Расследование продолжается.

Продажа дронов

Отметим, в Одесской области не впервые разоблачают военных, которые продают оружие. В частности начальник отделения обеспечения беспилотных авиационных комплексов одной из воинских частей имел доступ к технике для обороны юга и присвоил ее часть. Одни беспилотники и оборудование сдал в ломбард, другие продал по заниженным ценам, из-за чего государству нанесен ущерб на более 5,4 млн грн; фигуранта задержали, ему сообщили о подозрении в похищении военного имущества с использованием служебного положения в условиях военного положения, что предусматривает до 15 лет заключения, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в 5,4 млн грн.

Напомним, мы сообщали о том, что в Киевском районном суде Одессы вынесли приговор военнослужащему, который обещал за деньги помочь с оформлением в территориальную общину. По данным дела, мужчина дважды получал взятку за якобы влияние на командира добровольческого формирования. Обвиняемого признали виновным и назначили штраф.

Также мы писали о том, что суд в Одесской области огласил приговор военнослужащему, который во время службы похитил оружие и самовольно покинул подразделение. Следствие считает, что дальше он собрал вооруженную группу и готовил нападение ради денег, а один из эпизодов закончился жестким избиением водителя.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
