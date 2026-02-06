Военнослужащий в Любашевке получил условный год за проникновение

Военный проникал в чужие дома — как наказал суд на Одесчине
В Одесской области военнослужащий незаконно проникал в чужие дома. Зафиксировано по меньшей мере два случая. За содеянное он получил наказание, однако срок смягчили.
Детали дела
Военнослужащий во время мобилизации, выполняя обязанности стрелка-помощника гранатометчика, незаконно проник в два частных дома в Любашевском районе. В первом случае он через окно попал в дом, где никого не было дома. Во второй раз обвиняемый зашел на территорию другого дома через незапертую дверь.
В ходе расследования военнослужащий признал свою вину, не оспаривал обстоятельства дела и согласился на упрощенное производство без судебного заседания. Потерпевшие также не возражали против такого рассмотрения.
Как наказали
Суд учел искреннее раскаяние обвиняемого и отсутствие отягчающих обстоятельств. Приговор предусматривает год ограничения свободы с испытательным сроком и обязанности пробации. Периодически он должен появляться в соответствующие органы и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.
