Военнослужащий в Любашевке получил условный год за проникновение

Судья с молотком. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области военнослужащий незаконно проникал в чужие дома. Зафиксировано по меньшей мере два случая. За содеянное он получил наказание, однако срок смягчили.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Военнослужащий во время мобилизации, выполняя обязанности стрелка-помощника гранатометчика, незаконно проник в два частных дома в Любашевском районе. В первом случае он через окно попал в дом, где никого не было дома. Во второй раз обвиняемый зашел на территорию другого дома через незапертую дверь.

В ходе расследования военнослужащий признал свою вину, не оспаривал обстоятельства дела и согласился на упрощенное производство без судебного заседания. Потерпевшие также не возражали против такого рассмотрения.

Как наказали

Суд учел искреннее раскаяние обвиняемого и отсутствие отягчающих обстоятельств. Приговор предусматривает год ограничения свободы с испытательным сроком и обязанности пробации. Периодически он должен появляться в соответствующие органы и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области будут судить пограничника, который убил мужчину на границе. Также мы писали о том, как во Львове наказали военного за СЗЧ.