Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Военный проникал в чужие дома — как наказал суд на Одесчине

Военный проникал в чужие дома — как наказал суд на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 01:36
Военнослужащий в Любашевке получил условный год за проникновение
Судья с молотком. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области военнослужащий незаконно проникал в чужие дома. Зафиксировано по меньшей мере два случая. За содеянное он получил наказание, однако срок смягчили.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Военнослужащий во время мобилизации, выполняя обязанности стрелка-помощника гранатометчика, незаконно проник в два частных дома в Любашевском районе. В первом случае он через окно попал в дом, где никого не было дома. Во второй раз обвиняемый зашел на территорию другого дома через незапертую дверь.

В ходе расследования военнослужащий признал свою вину, не оспаривал обстоятельства дела и согласился на упрощенное производство без судебного заседания. Потерпевшие также не возражали против такого рассмотрения.

Как наказали

Суд учел искреннее раскаяние обвиняемого и отсутствие отягчающих обстоятельств. Приговор предусматривает год ограничения свободы с испытательным сроком и обязанности пробации. Периодически он должен появляться в соответствующие органы и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области будут судить пограничника, который убил мужчину на границе. Также мы писали о том, как во Львове наказали военного за СЗЧ.

Одесса суд Одесская область Новости Одессы наказание судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации