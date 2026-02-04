Видео
Україна
Одесский пограничник пойдет под суд — застрелил нарушителя

Одесский пограничник пойдет под суд — застрелил нарушителя

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 12:12
Смерть на границе Одесской области: дело пограничника в суде
Колючая проволока на границе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области погиб мужчина при попытке незаконно пересечь границу. Смертельное ранение мужчина получил во время преследования пограничным нарядом. Обвиняемым по делу является один из пограничников.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Читайте также:

Детали дела

Работники ГБР завершили досудебное расследование по делу о гибели военнообязанного, который пытался незаконно пересечь украинско-молдавскую границу на территории Одесской области. Обвинительный акт в отношении пограничника уже направили в суд. Следствие установило, что в сентябре 2025 года наряд во время патрулирования заметил двух мужчин, которые перелезали через защитные сооружения и двигались в сторону Молдовы. На требования остановиться они не отреагировали и начали убегать.

Во время преследования один из пограничников открыл огонь в сторону беглецов. Впоследствии правоохранители нашли тело одного из мужчин с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью. Погибшим оказался 23-летний житель Харьковской области. При нем были загранпаспорт и личные вещи.

Как накажут

Сейчас пограничник находится под стражей. Ему инкриминируют превышение служебных полномочий по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, мы сообщали, что на Сумщине судили пограничника, который хотел, чтобы ударили по военному формированию. Также мы писали, что в Одесской области пограничник переправлял уклонистов через границу.

Одесса суд убийство пограничники Одесская область побег Новости Одессы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
