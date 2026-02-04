Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеський прикордонник піде під суд — застрелив порушника

Одеський прикордонник піде під суд — застрелив порушника

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 12:12
Смерть на кордоні Одещини: справа прикордонника в суді
Колючий дріт на кордоні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині загинув чоловік під час спроби незаконно перетнути кордон. Смертельне поранення чоловік отримав під час переслідування прикордонним нарядом. Обвинуваченим у справі є один із прикордонників.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Працівники ДБР завершили досудове розслідування у справі про загибель військовозобов’язаного, який намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон на території Одеської області. Обвинувальний акт щодо прикордонника вже скерували до суду. Слідство встановило, що у вересні 2025 року наряд під час патрулювання помітив двох чоловіків, які перелазили через захисні споруди та рухалися в бік Молдови. На вимоги зупинитися вони не відреагували й почали тікати.

Під час переслідування один із прикордонників відкрив вогонь у бік утікачів. Згодом правоохоронці знайшли тіло одного з чоловіків із вогнепальним пораненням, несумісним із життям. Загиблим виявився 23-річний мешканець Харківської області. При ньому були закордонний паспорт та особисті речі.

Як покарають

Наразі прикордонник перебуває під вартою. Йому інкримінують перевищення службових повноважень за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Сумщині судили прикордонника, який хотів, щоб вдарили по військовому формуванню. Також ми писали, що на Одещині прикордонник переправляв ухилянтів через кордон.

Одеса суд вбивство прикордонники Одеська область втеча Новини Одеси
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації