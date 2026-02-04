Смерть на кордоні Одещини: справа прикордонника в суді

Колючий дріт на кордоні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині загинув чоловік під час спроби незаконно перетнути кордон. Смертельне поранення чоловік отримав під час переслідування прикордонним нарядом. Обвинуваченим у справі є один із прикордонників.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Деталі справи

Працівники ДБР завершили досудове розслідування у справі про загибель військовозобов’язаного, який намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон на території Одеської області. Обвинувальний акт щодо прикордонника вже скерували до суду. Слідство встановило, що у вересні 2025 року наряд під час патрулювання помітив двох чоловіків, які перелазили через захисні споруди та рухалися в бік Молдови. На вимоги зупинитися вони не відреагували й почали тікати.

Під час переслідування один із прикордонників відкрив вогонь у бік утікачів. Згодом правоохоронці знайшли тіло одного з чоловіків із вогнепальним пораненням, несумісним із життям. Загиблим виявився 23-річний мешканець Харківської області. При ньому були закордонний паспорт та особисті речі.

Як покарають

Наразі прикордонник перебуває під вартою. Йому інкримінують перевищення службових повноважень за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

