Україна
Військовий проникав у чужі будинки — як покарав суд на Одещині

Військовий проникав у чужі будинки — як покарав суд на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 01:36
Військовослужбовець у Любашівці отримав умовний рік за проникнення
Суддя з молотком. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині військовослужбовець незаконно проникав у чужі будинки. Зафіксовано щонайменше два випадки. За скоєне він отримав покарання, однак термін пом'якшили.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Військовослужбовець під час мобілізації, виконуючи обов’язки стрільця-помічника гранатометника, незаконно проник у два приватні будинки в Любашівському районі. У першому випадку він через вікно потрапив до оселі, де нікого не було вдома. Вдруге обвинувачений зайшов на територію іншого будинку через незачинені двері.

Під час розслідування військовослужбовець визнав свою вину, не оскаржував обставини справи та погодився на спрощене провадження без судового засідання. Потерпілі також не заперечували проти такого розгляду.

Як покарали

Суд врахував щире каяття обвинуваченого та відсутність обтяжуючих обставин. Вирок передбачає рік обмеження волі з іспитовим строком та обов’язки пробації. Періодично він має з’являтися до відповідних органів і повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судитимуть прикордонника, який вбив чоловіка на кордоні. Також ми писали про те, як у Львові покарали військового за СЗЧ.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
