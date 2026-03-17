На Одещині військові продавали боєприпаси зі складу своєї частини

Зброю, яки вилучили. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Військові на Одещині налагодили продаж зброї та боєприпасів. Вони виносили їх зі складів підрозділу і збували. Озброєння призначалося для оборони країни. Загальна сума угод перевищила 1,5 млн грн.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, передає Новини.LIVE.

Схема збуту

П’ятеро військових віком від 31 до 59 років мали доступ до запасів свого підрозділу. Вони викрадали звідти зброю та боєприпаси і продавали їх. Невеликі партії відправляли поштою, а більші перевозили особисто. Останню партію зловмисники транспортували в автомобілі швидкої допомоги, щоб замаскувати вантаж. Саме під час цієї поїздки їх і затримали правоохоронці.

Під час обшуків вилучили цілий арсенал на понад 1,5 млн грн. Серед знайденого — гранатомети, гранати, постріли до них, автомати та набої різного калібру. Крім того, правоохоронці зафіксували факт продажу амфетаміну. Один із підозрюваних відправляв наркотики через пошту.

Що загрожує

Усім фігурантам повідомили про підозру. Їм інкримінують незаконне поводження зі зброєю та збут психотропних речовин. Максимальне покарання — до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави. Розслідування триває.

Продаж дронів

Зазначимо, на Одещині не вперше викривають військових, які продають зброю. Зокрема начальник відділення забезпечення безпілотних авіаційних комплексів однієї з військових частин мав доступ до техніки для оборони півдня і привласнив її частину. Одні безпілотники та обладнання здав до ломбарду, інші продав за заниженими цінами, через що державі завдано збитків на понад 5,4 млн грн; фігуранта затримали, йому повідомили про підозру у викраденні військового майна із використанням службового становища в умовах воєнного стану, що передбачає до 15 років ув’язнення, суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у 5,4 млн грн.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у Київському районному суді Одеси винесли вирок військовослужбовцю, який обіцяв за гроші допомогти з оформленням до територіальної громади. За даними справи, чоловік двічі отримував хабар за нібито вплив на командира добровольчого формування. Обвинуваченого визнали винним і призначили штраф.

Також ми писали про те, що суд в Одеській області оголосив вирок військовослужбовцю, який під час служби викрав зброю та самовільно залишив підрозділ. Слідство вважає, що далі він зібрав озброєну групу й готував напад заради грошей, а один із епізодів закінчився жорстким побиттям водія.