Главная Одесса Одессит продавал бронь от службы за 8 тыс. долл.: работа схемы

Дата публикации 7 апреля 2026 12:49
Задержание одного из участников схемы. Фото: Национальная полиция Украины

Полиция разоблачила преступную группу, которая продавала фиктивные отсрочки и выезд за границу в нескольких регионах Украины. Возглавил схему одесский криминальный авторитет. По предварительным данным, более 40 человек воспользовались их услугами. Во время спецоперации провели более 50 обысков и изъяли миллионы гривен в разной валюте.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, передает Новини.LIVE.

Схема уклонения

Житель Одессы, известный в криминальных кругах, организовал масштабную схему. За деньги клиентам оформляли фиктивное трудоустройство и командировки, что давало отсрочку от мобилизации и возможность беспрепятственно выехать за границу. "Бронь" стоила до 8 000 долларов, командировка — до 10 000 долларов, а за незаконную переправку через границу брали до 15 000 долларов.

Дельцы также взимали ежемесячную плату по 10 тыс. грн с "клиентов" за "обслуживание" схемы.

Разоблачение и обыски

Оперативники Департамента стратегических расследований вместе со следователями полиции Киева провели спецоперацию в Киеве, Одессе, Николаеве, Тернополе и Киевской области. Изъяли более 96 000 долл., 12 000 евро, 250 000 грн, документы, печати, транспортные средства и черновые записи.

Что грозит

По результатам следствия четырем участникам сообщено о подозрении за незаконную переправку лиц через границу и препятствование деятельности ВСУ. Двое из них остаются под стражей без возможности внесения залога, еще двое — с возможностью залога 2,6 млн грн. В целом фигурантам грозит до девяти лет лишения свободы.

Другие схемы

В Николаеве задержали 46-летнего военнослужащего одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Он предлагал мужчинам призывного возраста "решить вопрос" с военным учетом и удалить их данные из государственного реестра "Оберег". За это просил 600 долларов. Правоохранители задержали его во время получения 22 тысяч гривен. Задержанному сообщили о подозрении по статье о злоупотреблении влиянием. Санкция предусматривает до восьми лет заключения с конфискацией имущества. Суд избрал ему содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области военнослужащий зарабатывал на призывниках. Он обещал "тихую службу" подальше от фронта. За это требовал тысячи долларов. Мужчину задержали во время получения денег.

Также Новини.LIVE писали, что очередную схему выезда военнообязанных мужчин за границу разоблачили в Одесской области. Переправку в Молдову организовали через приднестровский участок границы. За "услугу" брали тысячи долларов. Участников задержали прямо во время попытки.

Киев Одесса мобилизация
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

