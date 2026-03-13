Схема втечі чоловіків за кордон — на Одещині викрили угруповання

Затримання одного із учасників. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині правоохоронці разом із молдовськими колегами викрили транснаціональну групу, яка переправляла військовозобов’язаних чоловіків через кордон. Організатори прокладали маршрути поза пунктами пропуску та брали за це тисячі доларів. Уже задокументовано десятки випадків незаконного виїзду. Трьом учасникам схеми оголосили підозру.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одещини, передає Новини.LIVE.

Як працювала схема

Правоохоронці Одеської області разом із колегами з Молдови викрили транснаціональне угруповання, яке організувало незаконне переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. За даними слідства, учасники схеми прокладали маршрути поза офіційними пунктами пропуску. Людей переправляли через Одеську та інші області до невизнаного Придністров’я, а також у Молдову, Угорщину та Білорусь. Клієнтів шукали через соціальні мережі та месенджери.

Переправка чоловіків

Чоловіки самостійно приїжджали до прикордонних населених пунктів, де їх зустрічали перевізники. Далі їх автомобілями підвозили ближче до кордону, після чого вони пішки переходили через поля та лісосмуги на територію Придністров’я або інших держав. Там їх зустрічали спільники та перевозили до Кишинева або далі до країн Євросоюзу.

Вартість послуги

Вартість таких "послуг" становила від 2 до 10 тисяч доларів з людини. Отримані гроші учасники угруповання намагалися приховати через складні фінансові операції, зокрема конвертацію у віртуальні активи та перекази через криптовалютні платформи. Слідчі встановили, що організатором схеми був 48-річний громадянин України, який проживав в Одесі, але зараз перебуває за кордоном. До роботи він залучив кількох громадян Молдови. У 2025 році суд у Кишиневі вже визнавав їх винними у незаконній міграції у складі організованої групи. Крім того, правоохоронці встановили кілька десятків перевізників, які виконували різні ролі та користувалися засобами конспірації.

Схема діяла системно. Із кінця 2023 року правоохоронці задокументували 33 факти незаконного переправлення українців за кордон. Загалом встановлено понад 100 осіб, які скористалися такими "послугами".

Що загрожує

Наразі трьом фігурантам, зокрема організатору, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон. Максимальне покарання за цією статтею — до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Одному з підозрюваних суд уже обрав запобіжний захід — тримання під вартою. Слідство триває. Правоохоронці встановлюють усіх учасників і деталі роботи злочинної схеми.

