На Одесчине накрыли организаторов схемы для уклонистов

Задержание одного из участников. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области правоохранительные органы совместно с молдавскими коллегами раскрыли транснациональную группу, которая нелегально переправляла военнообязанных мужчин через границу. Организаторы прокладывали обходные маршруты вне официальных пунктов пропуска и взимали за это тысячи долларов. Задокументировано уже несколько десятков случаев незаконного выезда. Троим участникам схемы объявлено подозрение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области, передает Новини.LIVE.

Как работала схема

Правоохранители Одесской области вместе с коллегами из Молдовы разоблачили транснациональную группировку, которая организовала незаконную переправку военнообязанных мужчин за границу. По данным следствия, участники схемы прокладывали маршруты вне официальных пунктов пропуска. Людей переправляли через Одесскую и другие области в непризнанное Приднестровье, а также в Молдову, Венгрию и Беларусь. Клиентов искали через социальные сети и мессенджеры.

Переправка мужчин

Мужчины самостоятельно приезжали в приграничные населенные пункты, где их встречали перевозчики. Далее их автомобилями подвозили ближе к границе, после чего они пешком переходили через поля и лесополосы на территорию Приднестровья или других государств. Там их встречали сообщники и перевозили в Кишинев или дальше в страны Евросоюза.

Стоимость услуги

Стоимость таких "услуг" составляла от 2 до 10 тысяч долларов с человека. Полученные деньги участники группировки пытались скрыть через сложные финансовые операции, в частности конвертацию в виртуальные активы и переводы через криптовалютные платформы. Следователи установили, что организатором схемы был 48-летний гражданин Украины, который проживал в Одессе, но сейчас находится за границей. К работе он привлек нескольких граждан Молдовы. В 2025 году суд в Кишиневе уже признавал их виновными в незаконной миграции в составе организованной группы. Кроме того, правоохранители установили несколько десятков перевозчиков, которые выполняли различные роли и пользовались средствами конспирации.

Схема действовала системно. С конца 2023 года правоохранители задокументировали 33 факта незаконной переправки украинцев за границу. Всего установлено более 100 человек, которые воспользовались такими "услугами".

Что грозит

Сейчас трем фигурантам, в частности организатору, сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — организация незаконной переправки лиц через государственную границу. Максимальное наказание по этой статье — до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Одному из подозреваемых суд уже избрал меру пресечения — содержание под стражей. Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают всех участников и детали работы преступной схемы.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области разоблачили очередную схему незаконного выезда мужчин за границу. Двое молодых людей из областного центра согласились провести "клиентов" в непризнанное Приднестровье в обход пунктов пропуска. План предусматривал путешествие электричкой и дальнейший переход пешком. Однако добраться до границы им помешали пограничники.

Также мы писали, что в марте прошлого года 71-летний житель Волынской области помогал мужчине призывного возраста сбежать за границу. По данным следствия, фигурант пообещал переправить военнообязанного в Молдову. Стоимость "путешествия" составляла 15 тысяч долларов. Организатор трижды менял планы.