У Миколаївському ТЦК знімали з обліку за 600 доларів

Затримання ТЦК у Миколаєві. Фото: Головне управління Нацполіції Миколаївщини

У Миколаєві затримали військовослужбовця ТЦК, якого підозрюють у корупції. Він обіцяв допомогти уникнути проблем із військовим обліком. Чоловіка затримали під час отримання коштів. Йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Миколаївської області, передає Новини.LIVE.

Хабар за облік

У Миколаєві правоохоронці викрили 46-річного військовослужбовця одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За даними слідства, він пропонував чоловікам призовного віку "вирішити питання" із військовим обліком. Фігурант запевняв, що може вплинути на колег і домогтися внесення неправдивих даних до державного реєстру "Оберіг". Йшлося про видалення інформації, яка дозволяє розшукувати порушників військового обліку. За це він просив 600 доларів. Чоловіка затримали одразу після того, як він отримав 22 тисячі гривень.

Що загрожує

Затриманому повідомили про підозру за статтею про зловживання впливом. Йдеться про отримання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадовців. Санкція передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд уже обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави. Правоохоронці перевіряють, чи були в цій схемі інші учасники. Слідство триває.

Інші схеми

В Одесі викрили офіцерку-психологиню військової частини, яка за гроші обіцяла допомогти зі службою. За даними поліції, 41-річна жінка запевняла знайомих, що має зв’язки у військових структурах і може впливати на рішення посадовців. Зокрема, вона пообіцяла за 4 тисячі доларів перевести військовослужбовця з передової до частини в Одесі, а згодом — посприяти його звільненню за станом здоров’я.

Жінку затримали вдома одразу після отримання всієї суми двома частинами. Під час обшуку правоохоронці вилучили гроші, телефон і документи. Їй повідомили про підозру у зловживанні впливом із вимаганням хабаря. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з правом застави у 832 тисячі гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині військовослужбовець заробляв на призовниках. Він обіцяв "тиху службу" подалі від фронту. За це вимагав тисячі доларів. Чоловіка затримали під час отримання грошей.

Також Новини.LIVE писали, що у Київському районному суді Одеси винесли вирок військовослужбовцю, який обіцяв за гроші допомогти з оформленням до територіальної громади. За даними справи, чоловік двічі отримував хабар за нібито вплив на командира добровольчого формування. Обвинуваченого визнали винним і призначили штраф.