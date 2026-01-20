Хабар за тил: в Одесі затримали офіцерку ЗСУ

Затримання офіцерки в Одесі. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі офіцерка-психологиня військової частини за гроші обіцяла "вирішити питання" зі службою. Вона гарантувала переведення з передової у тил та подальше звільнення з армії. Жінку затримали після отримання хабаря. Суд уже обрав їй запобіжний захід.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

41-річна жителька Одеського району розповсюджувала серед знайомих інформацію про свої нібито зв’язки у військових частинах області. Вона запевняла, що за грошову винагороду може впливати на посадовців і допомагати військовослужбовцям вирішувати проблемні питання. Слідчі задокументували, як офіцерка-психологиня пообіцяла за 4 000 доларів перевести знайомого одесита з передової до військової частини в Одесі. Крім того, вона стверджувала, що після цього чоловік "формально служитиме в тилу" та буде знятий з військового обліку за станом здоров’я.

Затримали жінку у неї вдома одразу після отримання всієї суми неправомірної вигоди двома траншами. Під час обшуку у неї вилучили гроші, мобільний телефон і документи, що мають значення для слідства.

Що загрожує

Фігурантці повідомили про підозру за одержання неправомірної вигоди за зловживання впливом, поєднане з вимаганням. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 832 тисячі гривень. Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині заступник командира за гроші "допомагав" уникнути військової служби. Також ми писали, що в Одесі затримали працівників ТЦК, які викрали людину та вимагали гроші.