Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Помогала уйти в тыл — на Одесчине задержали офицера части

Помогала уйти в тыл — на Одесчине задержали офицера части

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 10:19
Взятка за тыл: в Одессе задержали офицера ВСУ
Задержание офицера в Одессе. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе офицер-психолог воинской части за деньги обещала "решить вопрос" со службой. Она гарантировала перевод с передовой в тыл и дальнейшее увольнение из армии. Женщину задержали после получения взятки. Суд уже избрал ей меру пресечения.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

41-летняя жительница Одесского района распространяла среди знакомых информацию о своих якобы связях в воинских частях области. Она уверяла, что за денежное вознаграждение может влиять на должностных лиц и помогать военнослужащим решать проблемные вопросы. Следователи задокументировали, как офицер-психолог пообещала за 4 000 долларов перевести знакомого одессита с передовой в воинскую часть в Одессе. Кроме того, она утверждала, что после этого мужчина "формально будет служить в тылу" и будет снят с воинского учета по состоянию здоровья.

Задержали женщину у нее дома сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды двумя траншами. Во время обыска у нее изъяли деньги, мобильный телефон и документы, имеющие значение для следствия.

Что грозит

Фигурантке сообщили о подозрении за получение неправомерной выгоды за злоупотребление влиянием, соединенное с вымогательством. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 832 тысячи гривен. Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области заместитель командира за деньги "помогал" избежать военной службы. Также мы писали, что в Одессе задержали работников ТЦК, которые похитили человека и требовали деньги.

Одесса взятка Одесская область Новости Одессы наказание задержание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации