Взятка за тыл: в Одессе задержали офицера ВСУ

Задержание офицера в Одессе. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе офицер-психолог воинской части за деньги обещала "решить вопрос" со службой. Она гарантировала перевод с передовой в тыл и дальнейшее увольнение из армии. Женщину задержали после получения взятки. Суд уже избрал ей меру пресечения.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали дела

41-летняя жительница Одесского района распространяла среди знакомых информацию о своих якобы связях в воинских частях области. Она уверяла, что за денежное вознаграждение может влиять на должностных лиц и помогать военнослужащим решать проблемные вопросы. Следователи задокументировали, как офицер-психолог пообещала за 4 000 долларов перевести знакомого одессита с передовой в воинскую часть в Одессе. Кроме того, она утверждала, что после этого мужчина "формально будет служить в тылу" и будет снят с воинского учета по состоянию здоровья.

Задержали женщину у нее дома сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды двумя траншами. Во время обыска у нее изъяли деньги, мобильный телефон и документы, имеющие значение для следствия.

Что грозит

Фигурантке сообщили о подозрении за получение неправомерной выгоды за злоупотребление влиянием, соединенное с вымогательством. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 832 тысячи гривен. Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области заместитель командира за деньги "помогал" избежать военной службы. Также мы писали, что в Одессе задержали работников ТЦК, которые похитили человека и требовали деньги.