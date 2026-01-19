В Одесской области задержали командира за взятки от военных

Заместитель командира, которого задержали. Фото: Государственное бюро расследований

В Одесской области заместитель командира учебного центра обещал военнослужащим помочь избежать службы. Тем, кто отказывался платить, чиновник угрожал отправкой на передовую. Его задержали во время получения взятки.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Реклама

Читайте также:

Побег со службы

По данным следствия, заместитель командира одного из учебных центров наладил схему уклонения от службы. Он выходил на родственников военнослужащих, которые проходили подготовку, и предлагал за вознаграждение "договориться" с руководством части. При его содействии бойцов направляли в медицинское учреждение для прохождения военно-врачебной комиссии. После этого они могли самовольно покинуть часть.

В случае отказа платить чиновник угрожал направлением в горячие точки фронта. Работники ГБР задержали фигуранта во время получения 4 тысяч долларов США от родственницы одного из военнослужащих.

Что грозит

Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на решение должностных лиц. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Следователи устанавливают других лиц, причастных к этой схеме.

Напомним, мы сообщали, что на Полтавщине судили офицера, который трижды убегал из части. Также мы писали, что в Одесской области приговор получил военный, который самовольно оставил службу.