Україна
На Одещині військовослужбовці уникали служби — як працювала схема

На Одещині військовослужбовці уникали служби — як працювала схема

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 15:25
На Одещині затримали командира за хабарі від військових
Заступник командира, якого затримали. Фото: Державне бюро розслідувань

На Одещині заступник командира навчального центру обіцяв військовослужбовцям допомогти уникнути служби. Тим, хто відмовлявся платити, посадовець погрожував відправленням на передову. Його затримали під час отримання хабаря.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань

Втеча зі служби

За даними слідства, заступник командира одного з навчальних центрів налагодив схему ухилення від служби. Він виходив на родичів військовослужбовців, які проходили підготовку, та пропонував за винагороду "домовитися" з керівництвом частини. За його сприяння бійців направляли до медичного закладу для проходження військово-лікарської комісії. Після цього вони могли самовільно залишити частину.

У разі відмови платити посадовець погрожував направленням у найгарячіші точки фронту. Працівники ДБР затримали фігуранта під час одержання 4 тисяч доларів США від родички одного з військовослужбовців.

Що загрожує

Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на рішення службових осіб. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Слідчі встановлюють інших осіб, причетних до цієї схеми.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Полтавщині судили офіцера, який тричі тікав з частини. Також ми писали, що на Одещині вирок отримав військовий, який самовільно залишив службу.

Одеса Одеська область вимагання втеча Новини Одеси затримання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
