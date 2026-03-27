В Николаевском ТЦК снимали с учета за 600 долларов в Николаевской области

Задержание ТЦК в Николаеве. Фото: Главное управление Нацполиции Николаевской области

В Николаеве задержали военнослужащего ТЦК, которого подозревают в коррупции. Он обещал помочь избежать проблем с военным учетом. Мужчину задержали во время получения средств. Ему грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Николаевской области, передает Новини.LIVE.

Взятка за учет

В Николаеве правоохранители разоблачили 46-летнего военнослужащего одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По данным следствия, он предлагал мужчинам призывного возраста "решить вопрос" с военным учетом. Фигурант уверял, что может повлиять на коллег и добиться внесения ложных данных в государственный реестр "Оберег". Речь шла об удалении информации, которая позволяет разыскивать нарушителей воинского учета. За это он просил 600 долларов. Мужчину задержали сразу после того, как он получил 22 тысячи гривен.

Что грозит

Задержанному сообщили о подозрении по статье о злоупотреблении влиянием. Речь идет о получении неправомерной выгоды за влияние на решение должностных лиц. Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд уже избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога. Правоохранители проверяют, были ли в этой схеме другие участники. Следствие продолжается.

Другие схемы

В Одессе разоблачили офицера-психолога воинской части, которая за деньги обещала помочь со службой. По данным полиции, 41-летняя женщина уверяла знакомых, что имеет связи в военных структурах и может влиять на решения должностных лиц. В частности, она пообещала за 4 тысячи долларов перевести военнослужащего с передовой в часть в Одессе, а впоследствии — посодействовать его увольнению по состоянию здоровья.

Женщину задержали дома сразу после получения всей суммы двумя частями. Во время обыска правоохранители изъяли деньги, телефон и документы. Ей сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием с вымогательством взятки. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с правом залога в 832 тысячи гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области военнослужащий зарабатывал на призывниках. Он обещал "тихую службу" подальше от фронта. За это требовал тысячи долларов. Мужчину задержали во время получения денег.

Также Новини.LIVE писали, что в Киевском районном суде Одессы вынесли приговор военнослужащему, который обещал за деньги помочь с оформлением в территориальную общину. По данным дела, мужчина дважды получал взятку за якобы влияние на командира добровольческого формирования. Обвиняемого признали виновным и назначили штраф.