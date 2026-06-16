В Одесі судитимуть працівників ТЦК і активіста: схеми

Поліцейська складає протокол. Фото: ГУНП в Одеській області

В Одесі завершили розслідування щодо п'ятьох осіб, яких підозрюють у вимаганні грошей у військовозобов'язаних за вирішення мобілізаційних питань. Серед обвинувачених є троє співробітників районного ТЦК та СП, а також керівник і член громадської організації.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ГУНП в Одеській області та Одеську обласну прокуратуру.

Затриманий чоловік. Фото: ГУНП в Одеській області

ТЦК і громадська організація

За даними слідства, одну зі схем правоохоронці викрили на початку цього року. Троє співробітників одного з районних ТЦК та СП разом із представником громадської організації пересувалися містом на мікроавтобусі та помітили чоловіка на проспекті Небесної Сотні.

Слідчі стверджують, що чоловіка силоміць посадили до автомобіля та близько години возили містом. Йому повідомили, що він нібито перебуває в розшуку за порушення мобілізаційного законодавства, після чого почали вимагати 6 тис. доларів за звільнення та недоставлення до ТЦК.

Обшуки в одного із фігурантів. Фото: ГУНП в Одеській області

За версією правоохоронців, для отримання грошей до потерпілого застосовували фізичну силу та погрожували відправкою на фронт. Після передачі коштів учасників схеми затримали.

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Уникнення мобілізації за гроші

Під час подальшого розслідування слідчі встановили причетність представника громадської організації та її керівника до ще одного епізоду. За даними справи, очільник організації підшукував чоловіків призовного віку та пропонував за гроші допомогти уникнути мобілізації. Одному з клієнтів він пообіцяв за 1,5 тис. доларів посвідчення учасника громадської організації та сприяння у вирішенні питань із ТЦК через нібито наявні зв'язки.

Підозрювані в поліції. Фото: ГУНП в Одеській області

Правоохоронці задокументували передачу коштів, а наступного дня клієнту передали посвідчення та запевнили, що мобілізаційних заходів щодо нього не буде.

Яке покарання за вимагання

Фігурантам інкримінують незаконне позбавлення волі, вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішень посадовими особами. Наразі один із обвинувачених перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Ще четверо були взяті під варту, двоє з них вийшли після внесення застави. У разі доведення вини в суді обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затриманий фігурант справи. Фото: ГУНП в Одеській області

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі військовослужбовця районного ТЦК підозрюють у корупції. Чоловік обіцяв за гроші зняти з розшуку та допомогти з відстрочкою від мобілізації. Свої "послуги" він оцінив у 9 тисяч гривень за те, що "домовиться" з колегами щодо зняття з розшуку. А за 6 тисяч доларів ще й обіцяв працевлаштувати на підприємство критичної інфраструктури для отримання бронювання від проходження служби в армії. Затримання відбулося під час передачі коштів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що після публікації відео у мережі, в якому автор стверджує, що людей утримують у неналежних умовах та можуть тримати там кілька днів, в Одеському ТЦК перевіряють умови для мобілізованих. У відомстві вже заявили, що приміщення на відео не є одним із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За інформацією військових, йдеться про обласний об’єднаний центр мобілізації. Його створили за розпорядженням обласної військової адміністрації як спільний цілодобовий штаб, де військові, правоохоронці та представники влади координують проведення мобілізаційних заходів.

Крім цього, Новини.LIVE інформували, що у ТЦК розповіли, в яких випадках можуть застосовувати силу та зброю. Такі дії можливі, зокрема, якщо йдеться про напад на представника ТЦК під час виконання службових обов’язків. Водночас кожен випадок застосування сили підлягає перевірці.