В Одессе будут судить сотрудников ТЦК и активиста: схемы

Полицейская составляет протокол. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе завершили расследование в отношении пяти человек, подозреваемых в вымогательстве денег у военнообязанных за решение вопросов, связанных с мобилизацией. Среди обвиняемых — трое сотрудников районного ТЦК и СП, а также руководитель и член общественной организации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГУНП в Одесской области и Одесскую областную прокуратуру.

Задержанный мужчина. Фото: ГУНП в Одесской области

ТЦК и общественная организация

По данным следствия, одну из схем правоохранители раскрыли в начале этого года. Трое сотрудников одного из районных ТЦК и СП вместе с представителем общественной организации передвигались по городу на микроавтобусе и заметили мужчину на проспекте Небесной Сотни.

Следователи утверждают, что мужчину силой посадили в автомобиль и около часа возили по городу. Ему сообщили, что он якобы находится в розыске за нарушение мобилизационного законодательства, после чего начали вымогать 6 тыс. долларов за освобождение и недоставку в ТЦК.

Обыски у одного из фигурантов. Фото: ГУНП в Одесской области

По версии правоохранителей, для получения денег к потерпевшему применяли физическую силу и угрожали отправкой на фронт. После передачи средств участников схемы задержали.

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Уклонение от мобилизации за деньги

В ходе дальнейшего расследования следователи установили причастность представителя общественной организации и ее руководителя к еще одному эпизоду. По данным дела, глава организации подбирал мужчин призывного возраста и предлагал за деньги помочь избежать мобилизации. Одному из клиентов он пообещал за 1,5 тыс. долларов удостоверение участника общественной организации и содействие в решении вопросов с ТЦК благодаря якобы имеющимся связям.

Подозреваемые в полиции. Фото: ГУНП в Одесской области

Правоохранители зафиксировали передачу средств, а на следующий день клиенту передали удостоверение и заверили, что мобилизационных мероприятий в его отношении не будет.

Какое наказание за вымогательство

Фигурантам инкриминируют незаконное лишение свободы, вымогательство и получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решений должностными лицами. Сейчас один из обвиняемых находится под круглосуточным домашним арестом. Еще четверо были взяты под стражу, двое из них вышли после внесения залога. В случае доказательства вины в суде обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержанный фигурант дела. Фото: ГУНП в Одесской области

Ранее Новини.LIVE писали, что в Одессе военнослужащего районного ТЦК подозревают в коррупции. Мужчина обещал за деньги снять с розыска и помочь с отсрочкой от мобилизации. Свои «услуги» он оценил в 9 тысяч гривен за то, что «договорится» с коллегами о снятии с розыска. А за 6 тысяч долларов еще и обещал трудоустроить на предприятие критической инфраструктуры для получения отсрочки от прохождения службы в армии. Задержание произошло во время передачи средств.

Также Новини.LIVE сообщали, что после публикации видео в сети, в котором автор утверждает, что людей содержат в ненадлежащих условиях и могут держать там несколько дней, в Одесском ТЦК проверяют условия для мобилизованных. В ведомстве уже заявили, что помещение на видео не является одним из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По информации военных, речь идет об областном объединенном центре мобилизации. Его создали по распоряжению областной военной администрации как совместный круглосуточный штаб, где военные, правоохранители и представители власти координируют проведение мобилизационных мероприятий.

Кроме того, Новини.LIVE сообщили, что в ТЦК рассказали, в каких случаях могут применять силу и оружие. Такие действия возможны, в частности, если речь идет о нападении на представителя ТЦК во время исполнения служебных обязанностей. В то же время каждый случай применения силы подлежит проверке.